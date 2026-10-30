Запах мочи сигнализирует о серьезных болезнях: что опасно игнорировать

Необычный запах мочи не всегда означает проблемы со здоровьем. Иногда причина – обычное обезвоживание, кофе, чеснок или витамины. Однако отдельные запахи могут сигнализировать об инфекции мочевыводящих путей или даже диабете.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Семейный врач NHS доктор Радж Арора объяснил, на какие изменения следует обратить внимание, пишет Daily Mail.

Резкий запах аммиака

Чаще всего он свидетельствует о нехватке жидкости. Когда человек пьет мало воды, почки производят более концентрированную мочу, которая может иметь резкий запах аммиака. Обычно она тоже становится темнее. Особенно заметно это утром после физических нагрузок или в жару.

Рыбный или неприятный запах

Он иногда связан с инфекцией мочевыводящих путей. Однако сам по себе запах не подтверждает заболевание. Более показательны симптомы – жжение во время мочеиспускания, частые позывы и боль внизу живота.

В то же время рыбный запах может происходить не от мочи, а от влагалищных выделений. Так бывает при бактериальном вагинозе – нарушении баланса вагинальных бактерий.

Сладкий или фруктовый запах

Это изменение не стоит игнорировать. Устойчивый сладковатый запах может свидетельствовать об избытке глюкозы в моче и быть признаком недиагностированного или плохо контролируемого диабета. Среди других симптомов – сильная жажда, частое мочеиспускание, усталость и непонятная потеря веса.

Фруктовый или ацетоновый запах может быть также связан с кетонами. Если он сопровождается рвотой, болью в животе, учащенным или глубоким дыханием или спутанностью сознания, необходима неотложная медицинская помощь: это могут быть признаки диабетического кетоацидоза.

Серный запах

Чаще всего его причина – еда. Спаржа при пищеварении образует серосодержащие соединения, которые выводятся с мочой. Подобные изменения могут вызвать чеснок, лук, кофе и алкоголь. Обычно такой запах временный и безвредный.

Лекарственный или химический запах

Изменения могут быть связаны с витаминами группы B и некоторыми лекарствами. Например, витамин B6 иногда усиливает запах мочи, а избыток B2 придает ей ярко-желтый цвет. Самостоятельно прекращать назначенные препараты нельзя – это следует обсудить с врачом.

Затхлый запах

В редких случаях он может быть связан с наследственными нарушениями обмена веществ, в частности фенилкетонурией. Другое редкое заболевание – болезнь “кленового сиропа”, которая может придавать моче характерный сладкий запах.

Врач отмечает: сам запах редко позволяет установить диагноз. Если изменения не проходят или сопровождаются болью, жжением, сильным жаждой или частым мочеиспусканием, следует обратиться к семейному врачу. Кровь в моче нужно проверить даже тогда, когда она появилась только один раз.

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