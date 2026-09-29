Забудьте о 10 тыс. шагов: эта простая привычка снизит риск смерти вдвое

Людям, решившим больше двигаться, необязательно сразу ставить себе планку в 10 тысяч шагов в день. Большой систематический обзор показал, что около 7000 шагов могут быть более реалистичной целью, а заметные преимущества для здоровья появляются еще раньше.

Здоровье. Иллюстративное фото

В систематическом обзоре и метаанализе проанализировали 57 исследований из 35 когорт, охватывающих более десяти стран. По сравнению с 2000 шагами в день, 7000 были связаны со снижением риска смерти от любой причины на 47% и сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%, пишет издание Express.

Также 7000 шагов были связаны со снижением риска деменции, депрессивных симптомов, диабета 2 типа, падений, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В то же время исследователи отмечают: работа имела наблюдательный характер. То есть она показывает связь между количеством шагов и показателями здоровья, но не доказывает, что именно дополнительные шаги непосредственно повлекли за собой каждое улучшение.

Доктор Асия Маула, частный терапевт в The Health Suite, объяснила, что 10 тысяч шагов не являются обязательным пределом.

"10 000 шагов стали неотъемлемой частью нашего представления о том, как должен выглядеть активный день, но это не волшебный порог, отделяющий успех от неудачи", — сказала врач.

По ее словам, человеку, который сейчас проходит 2000-3000 шагов, необязательно сразу ставить цель в 10 тысяч. Сначала можно добавить 500-1000 шагов, например, устроить короткую прогулку после обеда, выйти с транспорта на одну остановку раньше или пройтись во время телефонного разговора.

Маула также рекомендует разделять активность на короткие отрезки. Три 10-минутные прогулки могут быть проще одной длительной, в то же время они помогают прерывать длительное сидение и увеличивать общее количество движения.

При этом шагомеры не учитывают плавание, езду на велосипеде и некоторые силовые тренировки. Поэтому меньшее количество шагов не обязательно означает малоподвижный образ жизни.

Взрослым также рекомендуют включать упражнения для укрепления мышц и соблюдать рекомендованную недельную норму умеренной или интенсивной физической активности, а не полагаться только на количество шагов.

"Самая ценная цель — это не самое поразительное число на вашем экране. Это та, которая побуждает вас двигаться регулярнее без боли, истощения или чувства вины", — добавила доктор Маула.

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