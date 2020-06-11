Врач объяснил, почему после еды хочется спать

Согласитесь, что после сытного обеда хочется лечь и немножко подремать. Эксперты твердят, что такого ни в коем случае делать не стоит, потому что могут появится проблемы с пищеварением. Но почему тогда после еды так хочется спать?

Известно, что обед прекрасно сочетает в себе активное время и максимальный заряд энергии, но в это время также просыпается зверский аппетит, особенно, если не было легкого перекуса. Многие люди в обеденное время не могут сдержать голод, а поэтому не контролируют свою порцию. А это в свою очередь, приводит к перееданию. Когда в желудок попадает большое количество еды, кровоток перераспределяется и мозг меньше получает полезных веществ и кислорода, чем до трапезы. В результате мы чувствует сонливость, упадок сил и снижение работоспособности.

Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют избегать переедания. Пищу необходимо тщательно пережевывать, не отвлекаясь на социальные сети другие факторы. Организму нужно время, чтобы подать сигнал о насыщении. Если же вы уже переели, то вернуть работоспособность поможет зеленый или черный чай с лимоном (он действует мягче, чем кофе).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит пить воду во время приема пищи.

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