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Важные факты об иммунитете, которые должен знать каждый

Состояние иммунитета во многом зависит от работы организма

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Важные факты об иммунитете, которые должен знать каждый

Укрепление иммунной системы стало главной задачей жителей, особенно, в период пандемии коронавирусной инфекции. Беречь свое здоровье нужно везде и всегда, а помочь в этом могут несколько важных правил.

Сон важен для иммунитета

Недостаток сна повышает риск возникновения многих серьезных заболеваний, например, ожирения и диабета. Некачественный сон повышает стресс, усталость, а это приводит к снижению иммунитета.

Нахождение на солнце полезно для организма 

Ученые говорят, что солнечные ванны положительно действуют на иммунную систему, потому что под действием ультрафиолета наша кожа синтезирует витамин D. Однако не переусердствуйте, находись под солнцем не больше 15 минут.

Иммунитет зависит от уровня стресса 

Медики знают, что для улучшения защитных сил организма необходимо снизить уровень стресса, не только психического, но и физического. Попробуйте заняться медитацией, если чувствуете, что не справляетесь.

Смех помогает организму

Многие не верят в это, но смех и приятные эмоции влияют на иммунитет исключительно положительно. Когда вы смеетесь, организм выделяет гормоны счастья, которые снижают стресс.

Иммунитет связан со здоровьем кишечника

Для иммунитета очень важно, чтобы микрофлора кишечника находилась в оптимальном балансе, полезных бактерий было больше, чем вредных. Не забывайте правильно питаться!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты способны снизить иммунитет. 


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1867711-top-5-faktov-ob-immunitete-kotorye-vy-dolzhny-znat
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