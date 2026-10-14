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В Японии откроют необычную сауну для взрослых: посетителей будут обнимать как младенцев

Необычное пространство SAUNA MOTHER сочетает тепло, покачивания и тактильные ощущения, чтобы подарить посетителям новый опыт отдыха

14 октября 2026, 20:27
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Сергій Кречмаровський

В Токио готовят к открытию необычное пространство для релаксации, где взрослым предлагают на время вернуться к ощущениям раннего детства. Проект SAUNA MOTHER обещает не просто отдых в сауне, а особый сенсорный опыт с теплом, объятиями и покачиванием.

В Японии откроют необычную сауну для взрослых: посетителей будут обнимать как младенцев

Необычная сауна для взрослых. Фото: Prtimes.jp

Сауна, напоминающая материнскую утробу

Концепция заведения построена вокруг ощущения защищенности и материнской заботы. Атмосфера должна помочь посетителям отвлечься от повседневных забот и погрузиться в необычный формат отдыха. Одной из главных особенностей станет сауна, оформленная так, чтобы вызвать ассоциации с пребыванием в материнской утробе.

Организаторы делают ставку не только на температуру и расслабление мышц, но и на ощущения, которые создает окружающее пространство. Такой подход отличается от привычного представления о сауне как о месте для прогревания тела.

Объятия и необычная холодная ванна

Среди заявленных особенностей SAUNA MOTHER – специальное кресло, обнимающее человека, покачивающееся и нежно касающееся тела. Еще один необычный элемент – холодная ванна с гигантской рукой. Эти детали должны сделать посещение не просто процедурой, а комплексом необычных тактильных ощущений.

В Японии откроют необычную сауну для взрослых: посетителей будут обнимать как младенцев - фото 2

Необычная сауна для взрослых. Фото: Prtimes.jp

На весь опыт отводят 120 минут. По замыслу создателей, сочетание тепла, прохлады и физического контакта поможет посетителям переключиться с повседневного ритма на более спокойный.

Когда откроется новое пространство

SAUNA MOTHER планируют открыть в токийском районе Роппонги в конце октября 2026 года. Проект нацелен на взрослых, ищущих необычные методы отдыха. В то же время заявленные ощущения и эффект релаксации не следует воспринимать как гарантированный терапевтический результат: реакция на сенсорные процедуры индивидуальна.

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Источник: https://soranews24.com/2026/10/12/new-tokyo-facility-promises-to-make-you-feel-reborn-time-in-the-womb-and-all-photos/
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