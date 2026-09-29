Ученые нашли неожиданный способ заметить признаки Паркинсона: при чем здесь пупок

Пупок может казаться последним местом, способным рассказать что-то о состоянии организма. Однако ученые обнаружили, что химический состав образцов, взятых из этого участка, отличается у людей с некоторыми заболеваниями. Результаты пока предварительные, но исследователи считают это направление перспективным.

Пупок может содержать химические признаки, связанные с состоянием здоровья. Фото: Kaboompics / Pexels

Что обнаружили ученые

В исследовании приняли участие только 24 человека: шесть с болезнью Паркинсона, шесть с легкими когнитивными нарушениями, шесть с COVID-19 и шесть здоровых участников. У каждого брали мазки из пупка, носа и участка у уха, после чего анализировали летучие органические соединения.

Исследователи использовали лазерную фотоакустическую спектроскопию, позволяющую создать своеобразный химический "отпечаток" образца. В результате наиболее заметные отличия между группами обнаружили в образцах из носа и пупка.

Образцы людей с болезнью Паркинсона действительно демонстрировали определенную картину химического состава. Дополнительные образцы трех пациентов с этим заболеванием, собранные через две недели, также попали в ту же группу.

Почему это пока не диагностика

Ученые отмечают, что речь идет только о предварительном исследовании. Выборка была очень мала, поэтому по этим данным нельзя утверждать, что анализ запаха или химического состава пупка способен диагностировать болезнь Паркинсона.

Кроме того, на результаты могут влиять возраст, средства гигиены, парфюмерия и другие внешние факторы. Исследователи отмечают, что в небольшой группе возраст и диагноз оказались слишком тесно связаны, чтобы полностью разделить их влияние.

Несмотря на это, работа показывает, что летучие соединения, выделяемые организмом, могут содержать информацию о состоянии здоровья. Теперь ученым нужны более масштабные исследования с участниками сопоставимого возраста, чтобы проверить, сохраняются ли обнаруженные различия.

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