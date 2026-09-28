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Слепые не видят этот мир, но что они видят во сне: ученые раскрыли тайну

Сновидения слепых с рождения могут быть яркими, но формируются не на основе зрительных образов

28 сентября 2026, 14:33
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Сергій Кречмаровський

Мы привыкли воспринимать сны как своеобразное продолжение реальной жизни, в которой мы видим людей, места и события. Но как сновидения переживают люди, которые не видят? Ответ зависит от того, был ли человек слепым от рождения или потерял зрение позже.

Слепые не видят этот мир, но что они видят во сне: ученые раскрыли тайну

Сновидения людей, лишённых зрения, могут формироваться не только на основе визуальных образов. Фото: Mitrey / Pixabay

Если человек не видел с рождения

Люди, никогда не имевшие зрения, не накапливают визуальные воспоминания. Их представление об окружающем мире формируется благодаря слуху, осязанию, запахам и другим ощущениям. Именно этот опыт становится основой их сновидений.

В то же время такие сны не обязательно менее насыщенные. Человек, слепой от рождения, может во сне переживать знакомые события, встречать близких и ощущать окружающую среду через звуки, осязание, запахи и другие сигналы.

То есть сновидения могут быть столь же содержательными, как и у зрячих людей, но не состоять из зрительных картинок. Мозг использует те виды информации, с которыми человек знаком в повседневной жизни.

Если зрение было потеряно позже

Другая ситуация у людей, видевших мир в детстве или взрослом возрасте, а затем потерявших зрение. При жизни они успели накопить много зрительных воспоминаний, поэтому образы людей, мест и предметов могут храниться и в сновидениях.

Однако с течением времени визуальная составляющая таких снов может изменяться. Если человек долго не получает новой зрительной информации, его сновидения могут все больше опираться на слух, осязание и другие ощущения.

Следовательно, отсутствие зрения не означает отсутствия ярких сновидений. Просто мозг формирует их из того опыта, который человек получил в течение жизни. Для одних основой сна становятся зрительные образы, а для других – звуки, осязание, запахи и другие ощущения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какая привычка может помочь мозгу



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