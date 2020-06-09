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Семь признаков старения, которые выдают возраст женщины

Можно сколько угодно пытаться скрыть свой возраст с помощью косметики и правильно подобранного ухода, но эти признаки старения рано или поздно все равно дадут о себе знать

сегодня, 09:05 comments515
Автор:

Виолетта Комаровская
Семь признаков старения, которые выдают возраст женщины

В современном мире женщины придумали множество уловок, чтобы скрыть свой истинный возраст - от всевозможных кремов и масок до пластической хирургии. Однако существуют признаки старения, с которыми справиться крайне сложно и с которыми рано или поздно придется столкнуться каждой.


Шея

Это одна из самых подвижных частей женского тела. Соответственно кожа постоянно растягивается и быстрее покрывается морщинами. Кстати, сутулость только усугубит проблему. Поэтому важно следить за осанкой и регулярно наносить на область шеи и декольте крем. 


Синяки под глазами

Кожа под глазами - самая тонкая и чувствительная. Жировая прослойка здесь минимальная. Из-за этого кожа быстро теряет вид, тускнеет и покрывается морщинами. Продлить немного молодость помогут народные средства, которые стимулируют кровообращение. Это компрессы из травяного или зеленого чая, и протирание кубиками льда. 


Носогубные складки

Это, пожалуй, одни из самых коварных морщин. У некоторых женщин они могут появиться уже в 25. Справиться с ними на некоторые время поможет биоревитализация или же гиалуроновые филлеры. 


Руки

Если отложить старение кожи лица в долгий ящик помогут косметологи и пластические хирурги, то с руками этот фокус не пройдет. Замедлить процесс их старения крайне сложно. Кожа становится тонкой и тусклой, ногти хрупкими, проступают вены. Чтобы не ускорять процесс старения еще больше, используйте перчатки, когда убираетесь по дому и регулярно наносите увлажняющий крем. 


Цвет кожи

Молодая кожа как-будто светится изнутри. А вот когда замедляется обновление клеток, кожа тускнеет, а пигментные пятна на ней видно гораздо лучше. Поэтому с раннего возраста нужно пользоваться кремом с SPF и хорошо высыпаться. 


Овал лица

Со временем овал лица может потерять свою форму. Лицо как-будто "плывет" вниз, а кожа провисает. Отложить этот процесс на несколько лет, а то и на десяток-другой, поможет грамотная гимнастика для лица. 


Лишний вес

С возрастом процесс обмена веществ в женском организме замедляется. Женщина набирает парочку лишних килограммов. А то и не одну. И это делает ее визуально старше. Важно перейти к правильному питанию и образу жизни как можно раньше и забыть про ненавистные бока надолго. 


Ранее "Комментарии" также рассказывали, какой возраст женщины ученые назвали самым привлекательным. Вы будете удивлены.




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Источник: https://www.cosmo.ru/beauty/face/7-priznakov-stareniya-kotorye-vydayut-tvoy-vozrast/?0=m&1=a&2=i&3=n&4=_&5=2
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