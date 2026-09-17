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Пять продуктов из рациона долгожителей: ученые раскрыли неожиданный секрет Сардинии

Что годами едят жители «голубой зоны» и почему одного полезного меню недостаточно, чтобы дожить до 100 лет

17 сентября 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

Секрет долголетия жителей Сардинии может скрываться не в экзотических добавках или строгих диетах, а в самых обычных продуктах. Исследователи обратили внимание на традиционный рацион жителей Барбаджи – горного региона острова, который относят к так называемым "голубым зонам", где отмечается необычно высокая продолжительность жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Пять продуктов из рациона долгожителей: ученые раскрыли неожиданный секрет Сардинии

Продукты долголетия. Фото: из открытых источников

По данным исследователя долголетия Дэна Бютнера и проекта Blue Zones, основу традиционного меню сардинцев составляют пять продуктов и напитков.

Первый – бобовые. Фасоль фава, нут и другие бобовые регулярно используются в супах и рагу. Один из главных примеров – сардинский минестроне с овощами, бобовыми и пастой. По словам Бютнера, именно такое блюдо ежедневно ели представители семьи Мелис, девять братьев и сестер которой в сумме прожили 861 год.

Второй продукт – оливковое масло. Его используют не только во время приготовления, но и добавляют в готовые блюда. Масло богато мононенасыщенными жирами и является важной частью средиземноморского рациона.

Третья составляющая – традиционный хлеб. В Сардинии популярен тонкий хрустящий pane carasau, который исторически был частью рациона пастухов.

Четвертый продукт – помидоры. Их добавляют в супы, соусы и пасту. Они служат источником витамина C и калия.

Пятый пункт – красное вино Cannonau. Его традиционно пьют небольшими порциями во время еды. При этом специалисты не советуют начинать употреблять алкоголь ради предполагаемой пользы для здоровья.

Исследователи подчеркивают: сами продукты не являются "эликсиром долголетия". Важную роль играют также физическая активность, низкий уровень стресса, крепкие семейные связи, общение и наличие цели в жизни.

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Источник: https://www.dailymail.com/lifestyle/food-drink/article-16131513/blue-zones-five-foods-secret-living-100-longevity-sardinia.html?nsmchannel=rss&nscampaign=1490&ito=1490

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