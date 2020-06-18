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Привычки, которые могут разрушить здоровье кишечника

Кишечник является одним из самых главных органов, поэтому его следует беречь

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Привычки, которые могут разрушить здоровье кишечника

От нормальной работы кишечника зависит не только процесс пищеварения, но и общее самочувствие человека. Это орган влияет и на физическое, и на психическое здоровья. Чтобы кишечник продолжал функционировать правильно, необходимо отказаться от следующих привычек.

Недостаточное жевание пищи

Пищу необходимо тщательно пережевывать (каждый укус не менее 30 раз). Если игнорировать это правило, то еда будет поступать в желудок большими кусками, а значит будет дольше перевариваться. В результате появится тяжесть, вздутие, повышенное газообразование.

Привычка переживать, нервничать

Во время стресса страдает весь организм, в том числе и пищеварительная система. Чем дольше вы будете находится в состоянии нервного напряжения, тем серьезнее будет страдать кишечник. Может появиться метеоризм, спазмы, тошнота. А также синдром раздраженного кишечника. 

Употребление пустых углеводов

Привычка есть много белого хлеба, мучных изделий, сладостей обедняет организм клетчаткой, поскольку такие продукты содержат ее крайне мало. При дефиците клетчатки размножаются бактерии, разрушающие здоровье кишечной флоры, вызывающие проблемы с пищеварением.

Малоподвижность

Пищеварение также страдает из-за малоподвижного образа жизни. Системе становится тяжелее расщеплять потребляемую пищу. Чтобы избежать подобных проблем, периодически устраивайте в обеденное время прогулки. 

Регулярное потребление алкоголя

Алкогольные напитки негативно влияют на работу кишечника. Этанол повреждает клетки слизистой оболочки тонкого кишечника, вызывая незначительные кровотечения. Плюс ко всему, алкоголь увеличивает риск появления онкологического заболевания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как восстановить естественную микрофлору кишечника.


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Источник: https://newsyou.info/zdorove-kishechnika-5-privychek-kotorye-mogut-ego-polnostyu-razrushit
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