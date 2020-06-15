При каком давлении ставится диагноз «гипертония»

Артериальное давление - важный показатель здоровья, поэтому его резкие скачки могут привести к ухудшению самочувствия. Состояние, при котором наблюдается повышенное давление называют гипертонией. Но диагноз поставить может только врач, на основе как минимум трех контрольных измерений.

Специалисты говорят, что у гипертоников постоянное давление находится в диапазоне 140 на 90 или стабильно выше. Только в таких случаях можно говорить о наличии болезни. Стоит знать, что давление может меняться в течение дня и зависит от многих факторов, например, от психологического состояния человека (стресс, страх, волнение) или от приема медикаментов.

Известно, что при гипертонии сосуды подвергаются повышенному давлению и если не принимать никаких мер, то возможны серьезные последствия для здоровья. Для того, чтобы избежать сердечных и других проблем, стоит сбалансировать свой рацион питания (уменьшить употребление соли), отказаться от алкогольных напитков и заниматься спортом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт стоит добавить в рацион людям с высоким давлением.

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