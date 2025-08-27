logo

Почему на самом деле нельзя сдерживать слезы: новое открытие экспертов поражает
НОВОСТИ

Почему на самом деле нельзя сдерживать слезы: новое открытие экспертов поражает

Слезы выполняют важную функцию саморегуляции, а их подавление негативно влияет на здоровье.

27 августа 2025, 08:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сдерживание слез может вредить как психическому, так и физическому здоровью, ведь активирует в организме стрессовые реакции. Об этом пишет Metrópoles со ссылкой на мнения бразильских нейрофизиологов и психиатров.

Почему на самом деле нельзя сдерживать слезы: новое открытие экспертов поражает

Фото: из открытых источников

Плач – это естественная реакция организма на эмоциональную перегрузку. Однако многие избегают слез, особенно в публичном пространстве, руководствуясь культурными или социальными нормами. Такое сдерживание эмоций запускает сложные нейробиологические процессы и может иметь отрицательные последствия для здоровья.

Нейрофизиолог Тайс Аугусту Мартинс объясняет, что слезы возникают в лимбической системе мозга, отвечающей за эмоции. Их угнетает префронтальная кора – центр самоконтроля и социального поведения. Это угнетение активирует автономную нервную систему и повышает уровень кортизола гормона стресса.

Последствия физического сдерживания слез могут включать:

·          ускоренное сердцебиение,

·          повышенное давление,

·          потливость,

·          напряжение мышц шеи и челюсти,

·          головная боль,

·          ком в горле.

При регулярном угнетении эмоций возможно развитие хронического стресса, бессонницы, ослабление иммунитета, раздражительность, набор веса и другие проблемы со здоровьем.

Психиатр Иаго Фернандес отмечает, что избегание слез часто является формой социальной самозащиты — плач ассоциируется с уязвимостью, что может быть воспринято как слабость. Однако с биологической стороны это лишь перенос напряжения с психики на тело.

Плач, напротив, имеет терапевтическую функцию: активирует парасимпатическую систему, снижает давление и пульс, помогает стабилизировать эмоциональное состояние и способствует формированию эмоциональных связей через демонстрацию искренних чувств.

Таким образом, сдерживание слез не является признаком силы. Умение выражать эмоции — важный компонент психологического и физического здоровья.

Как уже писали "Комментарии", сердечные заболевания остаются одними из самых распространенных и серьезных проблем здоровья. Медики отмечают важность снижения рисков из-за контроля питания, веса, физической активности, а также отказ от курения и алкоголя.



