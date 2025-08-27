Почему на самом деле нельзя сдерживать слезы: новое открытие экспертов поражает

Рубрики
Сдерживание слез может вредить как психическому, так и физическому здоровью, ведь активирует в организме стрессовые реакции. Об этом пишет Metrópoles со ссылкой на мнения бразильских нейрофизиологов и психиатров.
Плач – это естественная реакция организма на эмоциональную перегрузку. Однако многие избегают слез, особенно в публичном пространстве, руководствуясь культурными или социальными нормами. Такое сдерживание эмоций запускает сложные нейробиологические процессы и может иметь отрицательные последствия для здоровья.
Нейрофизиолог Тайс Аугусту Мартинс объясняет, что слезы возникают в лимбической системе мозга, отвечающей за эмоции. Их угнетает префронтальная кора – центр самоконтроля и социального поведения. Это угнетение активирует автономную нервную систему и повышает уровень кортизола гормона стресса.
Последствия физического сдерживания слез могут включать:
· ускоренное сердцебиение,
· повышенное давление,
· потливость,
· напряжение мышц шеи и челюсти,
· головная боль,
· ком в горле.
При регулярном угнетении эмоций возможно развитие хронического стресса, бессонницы, ослабление иммунитета, раздражительность, набор веса и другие проблемы со здоровьем.
Психиатр Иаго Фернандес отмечает, что избегание слез часто является формой социальной самозащиты — плач ассоциируется с уязвимостью, что может быть воспринято как слабость. Однако с биологической стороны это лишь перенос напряжения с психики на тело.
Плач, напротив, имеет терапевтическую функцию: активирует парасимпатическую систему, снижает давление и пульс, помогает стабилизировать эмоциональное состояние и способствует формированию эмоциональных связей через демонстрацию искренних чувств.
Таким образом, сдерживание слез не является признаком силы. Умение выражать эмоции — важный компонент психологического и физического здоровья.
