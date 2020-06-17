Почему семейным парам рекомендуют спать отдельно

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Бытует мнение, что супруги должны спать в одной кровати, тогда брак будет крепким. Но современные психологи не согласны с этим утверждением и считают, что семейным парам иногда полезно спать раздельно. Но почему?

Побег от храпа

Храп для многих пар становится серьезной проблемой. Если один человек всю ночь храпит, то другой - мучиться и утром чувствует себя уставшим и разбитым. В таких случаях, раздельные спальни - отличное решение.

Больше страсти

Эксперты говорят, что раздельный сон полезен для интимной жизни. Между партнерами возникает больше огня и страсти, потому что они успевают соскучится друг за другом. Проведенное время вместе в кровати приобретает особую значимость.

Беспокойный сон

Спать отдельно стоит и в тех случаях, когда у одного из партнеров тревожный сон или бессонница. Такая мера необходима, чтобы не мешать друг другу.

Время одиночества

Иногда хочется побыть в одиночестве, особенно тем, у кого есть дети. Хочется просто лечь на большую кровать, выспаться и расслабиться, чтобы "подзарядить батарейки".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие простые правила помогут вам лучше спать.

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