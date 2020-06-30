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Почему нельзя чистить зубы сразу после завтрака

Чистить зубы сразу после еды вредно для организма

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему нельзя чистить зубы сразу после завтрака

depositphotos.com

Все с детства знают, что чистить зубы желательно два раза в день: утром и вечером. Такая процедура необходима, чтобы очищать ротовую полость от бактерий, которые способствуют разрушению эмали и болезни десен. Но в уходе за зубами есть свои тонкости. Стоматологи рассказали, почему их нельзя чистить сразу после приема пищи.

Есть люди, которые чистят зубы несколько раз в день, в основном после еды. Таким образом, они стараются уберечь ротовую полость от размножения бактерий. Но медики утверждают, что такая привычка способна лишь навредить эмали зубов, потому что при регулярном очищении, она размягчается. Помимо этого, слюна, которая образовывается после приема пищи, полезна для зубов. Она нейтрализует излишне кислотную щелочную среды во рту, тем самым защищая зубы от кариеса и других заболеваний. Почистив зубы сразу после приема пищи, человек лишает себя этой защиты.

Стоматологи рекомендуют чистить зубы сразу после пробуждения. Также это можно сделать за 1 час до приема еды или спустя как минимум 1 час. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зубную щетку не стоит хранить в ванной комнате.


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Источник: https://kubnews.ru/interesy/2020/02/18/pochemu-nelzya-chistit-zuby-srazu-posle-edy/
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