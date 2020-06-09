Пять привычек, которые могут быть симптомами психического расстройства

Иногда психические расстройства маскируются под обычные бытовые привычки, на которые человек, даже, не обращает внимания. В итоге, он годами не знает о своей проблеме, чем усугубляет свое состояние. Самое время проверить, нет ли в вашем поведении тревожных симптомов.







Тотальная чистота

Постоянное желание все убирать и расставлять по местам - это не всегда признак аккуратности и перфекционизма. Если вы и дня не можете провести без того, чтобы что-то не вымыть, выбросить, постирать или переставить - это может говорить о приближающемся обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Если вкратце, то это повторение одних и тех же действий, чтобы избавиться от тревоги и навязчивых мыслей. На начальных стадиях человек, конечно, еще может держать себя в руках. Но затем все выходит из под контроля и больной не в силах остановиться и бесконечно выполняет одни и те же действия по кругу.





Ежедневные ритуалы

Конечно, здесь речь не идет о нормальных человеческих привычках, как, скажем, чистить зубы по утрам либо делать зарядку. Однако, если вы не можете выйти из дома, чтобы три раза не проверить кран и пять раз дернуть дверную ручку, то стоит задуматься. Если только после совершения этих ритуалов вы успокаиваетесь, возможно, ОКР ближе к вам, чем вы думали.





Самопроверка

Пожалуй, всем знакомо чувство, когда точно знаешь, что выдернул утюг с розетки, но все равно хочется пойти проверить - так ли это. Если это случается время от времени, то беспокоится не стоит. Это может быть связано, например, с усталостью и снижением уровня концентрации. Но если подобное повторяется изо дня в день - это тревожный симптом. И, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом.





Накопительство

Не путать с коллекционированием. Речь идет о бессмысленном накоплении вещей, которые вам точно никогда не пригодятся. Если тяжело расстаться, даже, со сломанными и бесполезными мелочами, которые годами пылятся на верхней полке кладовки, то вскоре это может превратиться в настоящую манию. Человек начинает сносить в дом всякую ерунду, в том числе, собирая вещи на свалке.





Отсутствие чувства стыда

Когда человек не желает пользоваться элементарными средствами гигиены, но финансово может себе это позволить, это может свидетельствовать о таком психическом расстройстве как “синдром старческого убожества”. Именно так болезнь называют специалисты. Человек не осознает, что такое чувство стыда. Он может перестать пользоваться зубной щеткой и, даже, туалетной бумагой. Для него подобное поведение становится нормой.





Если хотя бы одна из этих привычек или, даже, несколько - это про вас, не стоит сразу же ставить себе диагноз. На наше поведение влияет множество факторов. Лучше всего обратиться к специалисту. Ведь профилактика, это всегда самое правильное решение. Будьте внимательны к себе и не нервничайте по пустякам.

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