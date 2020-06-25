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Главная Новости Здоровье наше тело Пять причин быстрого увеличения веса у женщин
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Пять причин быстрого увеличения веса у женщин

Некоторые заболевания могут привести к набору лишнего веса

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять причин быстрого увеличения веса у женщин

Избыточный вес - проблема, с которой сталкиваются многие женщины. И причина может быть не только в неправильном питании и отсутствии физической активности, а и в заболеваниях. Какие проблемы со здоровьем могут привести к лишнему весу?

Проблемы с щитовидной железой

Гипотиреоз замедляет обмен веществ, из-за чего вес заметно увеличивается. Стоит провериться у эндокринолога, если в дополнение к основному симптому вы ощущаете усталость.

Синдром Кушинга

Для этого заболевания характерно скопление жировой ткани в центральной части тела — в области живота и ягодиц. Многие симптомы свойственны и тяжелому ожирению, например, повышенное артериальное давление, нарушение менструального цикла, повышение уровня сахара в крови.

Новые таблетки

Если вы начали лечение новым лекарством, проконсультируйтесь с врачом относительно возможных побочных эффектов. 

Поликистоз

У больных поликистозом увеличивается уровень тестостерона, а это сказывается на параметрах веса и роста. Это заболевание успешно лечат, иногда приходится сочетать терапию с занятиями спортом и диетой. 

Депрессия

У депрессии множество вариантов проявления, даже если у человека внешне хорошее настроение, он может находиться в депрессивном состоянии. У людей в депрессии мало энергии, возникают проблемы со сном. Многие пробуют вернуть позитивные эмоции при помощи еды. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пить для похудения и очищения организма. 


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/sport-a-takzhe-pitanie/1865185-5-prichin-bystrogo-uvelicheniya-vesa-u-zhenschin
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