Пять причин быстрого увеличения веса у женщин

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Светлана Шкурупий
Избыточный вес - проблема, с которой сталкиваются многие женщины. И причина может быть не только в неправильном питании и отсутствии физической активности, а и в заболеваниях. Какие проблемы со здоровьем могут привести к лишнему весу?
Проблемы с щитовидной железой
Гипотиреоз замедляет обмен веществ, из-за чего вес заметно увеличивается. Стоит провериться у эндокринолога, если в дополнение к основному симптому вы ощущаете усталость.
Синдром Кушинга
Для этого заболевания характерно скопление жировой ткани в центральной части тела — в области живота и ягодиц. Многие симптомы свойственны и тяжелому ожирению, например, повышенное артериальное давление, нарушение менструального цикла, повышение уровня сахара в крови.
Новые таблетки
Если вы начали лечение новым лекарством, проконсультируйтесь с врачом относительно возможных побочных эффектов.
Поликистоз
У больных поликистозом увеличивается уровень тестостерона, а это сказывается на параметрах веса и роста. Это заболевание успешно лечат, иногда приходится сочетать терапию с занятиями спортом и диетой.
Депрессия
У депрессии множество вариантов проявления, даже если у человека внешне хорошее настроение, он может находиться в депрессивном состоянии. У людей в депрессии мало энергии, возникают проблемы со сном. Многие пробуют вернуть позитивные эмоции при помощи еды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пить для похудения и очищения организма.
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