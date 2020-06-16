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Главная Новости Здоровье наше тело Пять летних привычек, которые продлят вашу молодость
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Пять летних привычек, которые продлят вашу молодость

Благодаря этим привычкам вы получите от лета максимум пользы

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять летних привычек, которые продлят вашу молодость

Лето можно проводить не только приятно, но и полезно. А для этого нужно проявить желание и взять за основу пять простых привычек. Что же именно поддерживают организм в тонусе и продлевают молодость?

Ранее пробуждение 

Проснуться вместе с солнцем – привычка, с которой должен начинаться день. Солнечный свет является натуральным источников витамина D, который отвечает в нашем организме за процесс усвоения кальция. Не стоит забывать, что лучи целебно воздействуют на нас утром с 8-им до 9-ти часов. В остальное время они сильны и не приносят человеку никакой пользы.

Запас витаминов

Лето - это сезон овощей, фруктов, зелени и ягод, поэтому не стоит терять время зря. Обогатите организм витаминами и ценными микроэлементами. Каждый из них играет свою  роль в строительстве и омоложении клеток, поэтому нужно стараться максимально разнообразить  летнее меню. 

Водный баланс

В жаркую погоду важно поддерживать водный баланс и пить не меньше 2-х литров воды. Такая привычка поможет избежать обезвоживания и улучшить обменные процессы. Плюс ко всему, употребление жидкости помогает дольше оставаться красивыми. Вода увлажняет кожу, помогая ей оставаться мягкой, эластичной и чистой. 

Плавание

С разбега в прохладную воду – мысль, которая не покидает на протяжении всего лета. Это занятие можно считать настоящим спасением от изнуряющей жары, а еще смело внести в список полезных привычек. Вода делает тело легче примерно в три раза, приблизительно настолько же уменьшается нагрузка на наши суставы при плавании. Этот вид спорта отлично подходит для решения проблем с растяжениями и сутулостью.

Вечерние прогулки

При пеших прогулках кровь начинает более интенсивно двигаться по сосудам, поставляя во все органы большое количество кислорода, что благоприятно сказывается на всем организме. Ходьба помогает справиться с недугами сердечно-сосудистой системы, а также снижает уровень холестерина. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки помогают поддерживать здоровье щитовидной железы. 


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Источник: http://cafb.asia/ru/article/509/
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