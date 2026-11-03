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Операция еще впереди, а восстановление уже начинается: врачи объяснили, что нужно сделать заранее

Физические упражнения, укрепление мышц и правильное питание до хирургического вмешательства могут снизить риск осложнений и ускорить восстановление.

3 ноября 2026, 09:09
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Сергій Кречмаровський

Перед операцией пациенты обычно сосредотачиваются на анализах и консультациях. Однако специалисты советуют позаботиться и о физической форме. Такой подход называют преабилитацией: он сочетает укрепление мышц, развитие выносливости и коррекцию питания.

Операция еще впереди, а восстановление уже начинается: врачи объяснили, что нужно сделать заранее

Подготовка к операции и забота о здоровье. Фото: Pixabay

Исследования показывают, что подготовка может снизить риск осложнений и примерно на полдня сократить пребывание в больнице. Наиболее последовательно подтвержденные улучшения касаются дыхательной системы.

Почему важны мышцы и выносливость

Операция — серьезная нагрузка для организма: меняются частота сердечных сокращений, давление и потребность в кислороде, запускаются воспалительные процессы и восстановление тканей. Запас мышечной силы и лучшая физическая подготовка могут помочь легче перенести этот стресс. Сильные мышцы облегчают ходьбу и подъем по лестнице после вмешательства. Ранняя двигательная активность помогает снизить риск тромбов и пневмонии.

Какие упражнения и питание необходимы

План зависит от состояния здоровья пациента и типа операции. С разрешения врача он может включать прогулки, около 150 минут умеренной аэробной активности в неделю, силовые упражнения трижды в неделю и тренировки равновесия. Если ходить больно, подойдут плавание или велосипед. Перед операцией на колене особое внимание уделяют мышцам бедер и ягодиц.

Не менее важно питание. Достаточное количество калорий и белка помогает сохранять мышцы и восстанавливать ткани. Резко ограничивать питание не стоит: организму нужна энергия для заживления. Физические нагрузки, питание и прием добавок необходимо согласовать с врачом. Не следует самостоятельно начинать интенсивные тренировки, а подготовка не должна откладывать срочную операцию.

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Источник: https://www.mensjournal.com/health/prehab-before-surgery-faster-recovery-benefits
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