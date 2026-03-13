Одну вредную привычку можно искоренить навсегда: раскрыто сенсационное открытие

Терапия с применением псилоцибина, психоактивного компонента так называемых магических грибов, демонстрирует высокую эффективность в помощи людям избавиться от табачной зависимости и окончательно бросить курить. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, подтвердило, что этот метод значительно превосходит традиционные способы лечения, такие как никотиновые пластыри и психотерапия.

Фото: из открытых источников

В исследовании приняли участие 82 психически здоровых человека со средним возрастом 47,6 года. Участников разделили на две группы: 35 человек получали терапию с псилоцибином под медицинским контролем, а 33 – стандартное лечение, включавшее 13-недельную когнитивно-поведенческую терапию и никотиновый пластырь. В общей сложности 68 добровольцев прошли полный цикл наблюдения, который длился шесть месяцев.

Результаты показали, что среди получавших псилоцибин 17 человек не имели следов курения во время биохимических проверок через полгода после начала терапии. В контрольной группе, которая лечилась никотиновыми пластырями, подобного результата достигли только четверо участников.

Исследователи отмечают, что участники эксперимента были упорными курильщиками, которые выкуривали в среднем 15,7 сигарет в день и уже совершили около шести неудачных попыток бросить курить раньше. Несмотря на это, терапия псилоцибином показала существенный эффект даже в таких сложных случаях.

Во время сеансов все участники находились под наблюдением медицинских специалистов, а существенных побочных эффектов не было. Ученые подчеркивают, что терапия с псилоцибином может обеспечить длительный отказ от курения почти в половине случаев, что значительно превышает эффективность традиционных методов борьбы с никотиновой зависимостью.

Специалисты также отмечают, что подобные эксперименты и терапевтические сеансы должны проводиться исключительно под контролем, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность пациентов.

