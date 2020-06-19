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Главная Новости Здоровье наше тело Обострение варикоза: как сохранить здоровье ног летом
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Обострение варикоза: как сохранить здоровье ног летом

Первыми симптомами варикоза в жару могут быть отечность и появление венозных "звездочек"

сегодня, 09:16
Автор:

Виолетта Комаровская
Обострение варикоза: как сохранить здоровье ног летом

Варикоз не является сезонной патологией. Однако именно летом он может усугубить состояние ног и спровоцировать всевозможные осложнения. Среди них, например, отечность, которая также может быть одним из первых симптомов болезни. Однако сохранить здоровье ножек в жаркую погоду не так уж сложно, пишет портал "Itmed".

Жаркая погода, безусловно, спровоцировать варикозное расширение вен не может. Однако не стоит забывать, что кровеносные сосуды очень чувствительны к высокой температуре и мгновенно на нее реагируют. Они начинают расширяться, отток крови от ног к сердцу замедляется, а венозным клапанам приходится работать с большей нагрузкой. Если при этом еще и пить недостаточно воды, то кровь станет более густой, что может вполне привести к ее застою. Когда сосуды и без того склонны к варикозному расширению, то все перечисленные факторы лишь усугубят состояние ног.

Среди основных причин варикозного расширения вен следует выделить: 

- нахождение в течение длительного времени в одной и той же позе;

- привычка сидеть, забросив нога на ногу;

- избыточный вес;

- неправильно подобранная обувь. Длительное хождение на каблуках;

- беременность и гормональные изменения; 

Если в жизни вам приходится иметь дело с одним или несколькими вышеперечисленными факторами, то сразу же обращайте внимание на следующие сигналы. Первыми симптомами варикоза могут быть: тяжесть в ногах, отеки, сосудистые "сеточки" и "звездочки". 

Чтобы избежать подобных симптомов, а затем и неприятных последствий варикоза, среди которых, например, тромбоз, следует в жару правильно ухаживать за своими ножками. А именно: 

- принимать контрастный душ;

- периодически обливать ноги прохладной водой; 

- не находится слишком долго на солнце;

- соблюдать питьевой режим; 

- делать гимнастику или массаж ног;

- включить в рацион продукты, которые богаты антиоксидантами;

-  по возможности больше плавать;

- носить удобную обувь.

Также после рабочего дня в жару врачи рекомендуют вечером немного полежать, приподняв ноги к верху. 

И самое главное помнить, что варикоз - это не только эстетическая проблема, но и сигнал о сбое в работе организма. Поэтому заниматься самолечением не стоит. Самую эффективную терапию при варикозном расширении вен сможет подобрать опытный врач-флеболог. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о различных методах лечения варикоза


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Источник: https://itmed.org/articles/obostrenie-varikoza-letom-kak-izbezhat-neduga/?__cf_chl_jschl_tk__=e50389259af824d53b77e80a8e39df3acf1dab88-1591962871-0-Aecu9-6GDt2Kl436m7bWpAJJOm7bGBYuYlw4zpGE0JaM19EJnSZOT05C020OIi79oyQfP3Cf2pPO_KmT8-05rPoivlCkgSBDv9Xiv3dmD6U
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