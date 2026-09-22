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Неожиданный симптом мигрени: этот признак поразит каждого

Врач назвал неожиданный симптом мигрени: на что обратить внимание

22 сентября 2026, 19:39
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Кречмаровская Наталия

Внезапное желание съесть шоколад может быть одним из ранних сигналов мигрени, а не причиной приступа. Об этом рассказал невролог доктор Михал Модестович, обративший внимание на менее очевидные симптомы, которые могут предшествовать сильной головной боли.

Неожиданный симптом мигрени: этот признак поразит каждого

Головная боль. Иллюстративное фото

По словам врача, шоколад традиционно называют одним из возможных триггеров мигрени – наряду с некоторыми видами сыра и красным вином, пишет издание Express. Но связь может быть совсем другой.

"Часто пациенты говорят: "Я съел шоколад, а потом у меня началась мигрень". Но мы не уверены, причинил ли именно мигрень, или нападение все равно произошло бы, а сама мигрень вызвала желание шоколада", — пояснил доктор Модестович.

То есть то, что человек воспринимает как причину приступа, иногда может быть его предвестником.

Мигрень не ограничивается головной болью. По словам невролога, приступ часто сопровождается пульсирующей болью умеренной или сильной интенсивности, нередко с одной стороны головы. Также могут возникать тошнота, рвота и повышенная чувствительность к свету, звукам и запахам.

У некоторых людей появляется аура – мерцание или искривление зрения, онемение, покалывание, проблемы с речью. Иногда возможна слабость с одной стороны тела.

Отдельное внимание врач советует обращать на необычную или очень резкую головную боль. Внезапная сильная боль, так называемая "громоподобная", может быть признаком кровоизлияния в мозг. Опасны также боль, которая усиливается во время кашля, напряжения или наклона, а также головная боль вместе с высокой температурой, слабостью, онемением или нарушением речи.

Эксперт советует людям с повторяющимися приступами записывать симптомы и время их появления. Такой дневник может помочь врачу установить закономерности и отличить мигрень от других состояний.

Напомним: портал "Комментарии" писал о скрытом симптоме, который появляется за 15 лет до развития деменции.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2249394/craving-chocolate-may-be-warning
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