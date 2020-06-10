kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9771.03

ETH/USD

243.20

LTC/USD

46.44

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Названы три важные процедуры для здорового сна
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы три важные процедуры для здорового сна

Эти процедуру улучшают самочувствие и настраивают на крепкий сон

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы три важные процедуры для здорового сна

Для того, чтобы днем чувствовать себя бодро и энергично, важно правильно отдыхать ночью. А сделать сон продолжительным и крепким помогут три обычные процедуры.

Правило №1 – Чистое лицо и ноги

Даже если вы несколько часов назад приняли душ, перед сном стоит еще раз умыться и избавиться от следов косметики на лице.  Также стоит помыть ноги прохладной водой – это улучшит кровообращение. Если вы страдаете от отечности по утрам – холодная вода станет вашим верным помощником. 

Правило №2 – Влажный и прохладный воздух

Если вы хотите проснуться со светлой головой – хорошо проветрите комнату перед сном. Оптимальная температура воздуха для здорового сна – 17-19º С, влажность –  70%. Если за окном достаточно холодно, лучше укрыться вторым одеялом, но понизить температуру воздуха в комнате. Свежий воздух поможет вашему организму максимально восстановить силы в ночное время.

Правило №3 – Ароматерапия от бессонницы

После тяжелого рабочего дня можно расслабиться с помощью ароматерапии. Порой мы не можем уснуть часами, постоянно думая о том, через сколько зазвенит наш будильник. И тогда к нам на помощь приходят эфирные масла. Отличными "снотворными" являются лаванда, мята, розмарин, мелиса и фенхель. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему ночью лучше спать без одежды.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://smak.ua/diet/zdorove/49962-tri-vazhnykh-protsedury-dlya-zdorovogo-sna
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!