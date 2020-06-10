Названы три важные процедуры для здорового сна

Для того, чтобы днем чувствовать себя бодро и энергично, важно правильно отдыхать ночью. А сделать сон продолжительным и крепким помогут три обычные процедуры.

Правило №1 – Чистое лицо и ноги

Даже если вы несколько часов назад приняли душ, перед сном стоит еще раз умыться и избавиться от следов косметики на лице. Также стоит помыть ноги прохладной водой – это улучшит кровообращение. Если вы страдаете от отечности по утрам – холодная вода станет вашим верным помощником.

Правило №2 – Влажный и прохладный воздух

Если вы хотите проснуться со светлой головой – хорошо проветрите комнату перед сном. Оптимальная температура воздуха для здорового сна – 17-19º С, влажность – 70%. Если за окном достаточно холодно, лучше укрыться вторым одеялом, но понизить температуру воздуха в комнате. Свежий воздух поможет вашему организму максимально восстановить силы в ночное время.

Правило №3 – Ароматерапия от бессонницы

После тяжелого рабочего дня можно расслабиться с помощью ароматерапии. Порой мы не можем уснуть часами, постоянно думая о том, через сколько зазвенит наш будильник. И тогда к нам на помощь приходят эфирные масла. Отличными "снотворными" являются лаванда, мята, розмарин, мелиса и фенхель.

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