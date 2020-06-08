Может ли стресс быть причиной проблем с пищеварением

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Светлана Шкурупий
Возможно, вы замечали, как после стресса или нервного напряжения, начинаете испытывать тяжесть в животе, боль или тошноту. А все не просто так. Специалисты говорят, что мозг и органы пищеварения имеют двустороннюю связь. Нервная система занимает одно из важных мест среди факторов, влияющих на работу пищеварения. Как это происходит?
Бывают ситуации, когда стресс, переутомление, какие-либо психологические травмы не дают нам покоя на протяжении долгого времени, что влечет за собой уже очевидное нарушение в работе нервной, сердечно-сосудистой системе и, конечно же, в работе органов пищеварительной системы.
При постоянном стрессе органы желудочно-кишечного тракта могут проявлять себя в виде следующих симптомов:
- ощущение пустоты в желудке или, наоборот, его переполнения (чувство быстрого насыщения);
- боли в желудке или других областях брюшной полости;
- горечь или кислота во рту;
- изменение аппетита;
- изжога;
- слабость, общее недомогание, проблемы со сном;
Дело в том, что мозг через вегетативную нервную систему посылает кишечнику сигнал о том, что вы в стрессовом состоянии. В результате в кишечнике начинают происходить изменения, которые снижают всасывание питательных веществ, уменьшают приток крови к перевариваемым частицам пищи, снижают эффективность ферментативных реакций. То есть получается весь желудочно-кишечный тракт моментально реагирует на психологическое напряжение. Происходит сокращение мышц ЖКТ, это, в свою очередь, ведет к воспалению.
Связь между ЖКТ и мозгом двусторонняя. Проблемы с кишечником посылают сигнал в мозг и точно так же, беспокойный мозг сигнализирует кишечнику о проблемах. Так что связь эта очевидная и очень тесная.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для хорошего пищеварения необходимо правильно питаться. Какие продукты должны преобладать в рационе?
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