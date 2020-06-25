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Медики перечислили болезни, которые переносят комары

Комары являются переносчиками ряда инфекций, некоторые из них могут быть опасны

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Медики перечислили болезни, которые переносят комары

Многие люди считают, что комары - это просто противные насекомые, которые кусают и оставляют зудящие волдыри, проходящие через несколько дней. Но мало кто осознаёт, что эти мелкие кровососущие насекомые могут переносить множество опасных заболеваний.

Малярия 

Комары, как и другие живые существа, сожительствуют с паразитами. Среди них есть и плазмодии, которые для комаров не представляют опасности, а у человека вызывают тяжелое заболевание - малярию. Среди ее симптомов лихорадка, анемия, озноб, увеличение печени и других органов ЖКТ. Из 100 заболевших 2-3 человека, как правило, умирают.

Лихорадка денге 

Распространена в Карибском бассейне, характеризуется ознобом, лихорадкой, отсутствием аппетита, в сложных случаях температура повышается до 40 градусов. Половина пациентов с таким диагнозом не выживает. 

Лихорадка западного Нила

Когда-то об этом заболевании знали только в Тропиках, но в современном мире лихорадка западного Нила встречается даже в Восточной Европе. К счастью, для 80% пациентов она проходит незаметно, но риски остаются.

Туляремия 

Инфекция является бактериальной и передается не только через укус, но и через питьевую воду, если с ней соприкасались комары. Ее симптомами являются рвота, высокая температура и поражения кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких насекомых летом стоит держаться подальше. 


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/1845982-uchenye-perechislili-bolezni-kotorye-perenosyat-komary
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