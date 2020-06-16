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Летняя отечность ног: как решить эту проблему

Избежать отечности ног летом помогут несколько правил

сегодня, 16:10 comments568
Автор:

Светлана Шкурупий
Летняя отечность ног: как решить эту проблему

Многие женщины жалуются на отечность ног, особенно в жаркую погоду. Такую проблему часто сопровождают различные заболевания, поэтому без внимания ее оставлять нельзя. Как же избежать отечности?

Носите правильную обувь

В жару лучше отказаться от обуви на каблуках, а также от тесных сандалий или босоножек, которые сильно сдавливают ногу. Такая обувь увеличивает вероятность получения травм и становится дополнительной нагрузкой на вены. 

Контрастный душ

Такая процедура повышает кровоснабжение, тонус сосудов и кожи, а также дарит заряд энергии и бодрости. Кроме того, контрастный душ - отличная профилактика отеков и варикозной болезни.

Охлаждающие кремы

Когда вернетесь домой после работы или прогулки, прилягте на 20 минут и поднимите ноги так, чтобы стопы находились выше головы. Также не забудьте воспользоваться специальными охлаждающими средствами для ног. 

Сократите употребления соли

Известно, что соль задерживает жидкость в организме и может быть причиной отечности ног. Если у вас наблюдается такая проблема, тогда ограничьте употребление этого продукта. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие болезни может указывать отек ног. 


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Источник: https://4mama.ua/view/13873
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