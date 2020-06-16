Летняя отечность ног: как решить эту проблему

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Светлана Шкурупий
Многие женщины жалуются на отечность ног, особенно в жаркую погоду. Такую проблему часто сопровождают различные заболевания, поэтому без внимания ее оставлять нельзя. Как же избежать отечности?
Носите правильную обувь
В жару лучше отказаться от обуви на каблуках, а также от тесных сандалий или босоножек, которые сильно сдавливают ногу. Такая обувь увеличивает вероятность получения травм и становится дополнительной нагрузкой на вены.
Контрастный душ
Такая процедура повышает кровоснабжение, тонус сосудов и кожи, а также дарит заряд энергии и бодрости. Кроме того, контрастный душ - отличная профилактика отеков и варикозной болезни.
Охлаждающие кремы
Когда вернетесь домой после работы или прогулки, прилягте на 20 минут и поднимите ноги так, чтобы стопы находились выше головы. Также не забудьте воспользоваться специальными охлаждающими средствами для ног.
Сократите употребления соли
Известно, что соль задерживает жидкость в организме и может быть причиной отечности ног. Если у вас наблюдается такая проблема, тогда ограничьте употребление этого продукта.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие болезни может указывать отек ног.
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