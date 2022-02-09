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Как узнать, есть ли у вас сахарный диабет: ранние симптомы болезни

Ранние признаки сахарного диабета

сегодня, 17:52
Автор:

Карина Ожерельева
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Как узнать, есть ли у вас сахарный диабет? Большинство ранних симптомов связано с высоким уровнем глюкозы в вашей крови. Предупреждающие знаки могут быть настолько слабы, что вы их не замечаете. Особенно это касается сахарного диабета 2 типа. Некоторые люди не узнают, что они больны, до тех пор пока у них не возникнут проблемы от долговременного вреда, вызванного болезнью. Об этом докладывает Web MD.

Как узнать, есть ли у вас сахарный диабет: ранние симптомы болезни

Сахар - фото из открытых источников

При сахарном диабете 1 типа симптомы обычно возникают быстро, через несколько дней или недель. Они также гораздо строже.

Ранние признаки сахарного диабета

Оба типа сахарного диабета имеют одни и те же тревожные признаки.

Голод и усталость. Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Но ваши клетки нуждаются в инсулине, чтобы принимать глюкозу. Если ваше тело не производит достаточно инсулина или если ваши клетки противостоят инсулину, который вырабатывает ваш организм, глюкоза не сможет попасть в них, и у вас нет энергии. Это может сделать вас более голодным и уставшим, чем обычно.

Чаще ходите в туалет и испытываете жажду. Человеку обычно приходится ходить в туалет от четырех до семи раз в течение 24 часов, но люди с диабетом могут ходить гораздо чаще. Почему? Как правило, ваш организм реабсорбирует глюкозу, когда она проходит через почки. Но когда сахарный диабет повышает уровень сахара в крови, почки могут быть не в состоянии вернуть его. Это заставляет организм производить больше мочи, а это уносит жидкость. Результат: вам придется ходить почаще.

Сухость во рту и кожный зуд. В вашем теле остается меньше влаги. Вы можете получить обезвоживание, и ваш рот может ощущать сухость. Сухая кожа может вызвать зуд.

Затуманивание зрения. Изменение уровня воды в организме может привести к отеку в очах. Они изменяют форму и не могут сосредоточиться.

Симптомы сахарного диабета 2 типа

Они обычно появляются после того, как ваш уровень глюкозы был высоким в течение длительного времени.

Дрожжевые инфекции. Это может быть как у мужчин, так и у женщин с сахарным диабетом. Дрожжи питаются глюкозой. Инфекции могут расти в любой теплой, влажной складке кожи, включая:

Между пальцами рук и ног

Под грудью

В или вокруг половых органов

Медленно заживают язвы или порезы. Со временем высокий уровень сахара в крови может повлиять на кровоток и вызвать повреждение нервов, что затрудняет заживление ран.

Боль или онемение в стопах или ногах. Это еще один результат поражения нервов.

Симптомы сахарного диабета 1 типа

Вы можете заметить:

Незапланированная потеря веса. Если ваше тело не может извлечь энергию из пищи, вместо этого оно начнет сжигать мышцы и жир для получения энергии. Вы можете похудеть даже если вы не изменили способ питания.

Тошнота и рвота. Когда ваше тело прибегает к сжиганию жира, оно производит кетоны. Они могут накапливаться в крови до опасных уровней, что, возможно, чревато для жизни, называется диабетическим кетоацидозом. Кетоны могут вызвать тошноту в желудке.

Предупреждающие признаки осложнений сахарного диабета

Признаки осложнений сахарного диабета 2 типа могут включать:

Медленно заживают язвы или порезы

Зуд кожи (обычно вокруг влагалища или паховой области)

Частые дрожжевые инфекции

Недавнее увеличение веса

Бархатные, темные изменения кожи шеи, подмышек и запаха, которые называются черным акантозом

Онемение и покалывание рук и ног

Снижение зрения

Импотенция или эректильная дисфункция (ЭД)

Когда обращаться к врачу

Если вы старше 45 лет или у вас есть другие риски развития диабета, важно пройти обследование. Если вы заметили заболевание на ранних стадиях, вы можете избежать повреждения нервов, проблем с сердцем и других осложнений.

Обратитесь к врачу, если вы:

Чувствуете тошноту, слабость и сильную жажду

Много ходите в туалет

У вас сильно болит живот

Дышите глубже и быстрее обычного

Есть сладкое дыхание, которое пахнет жидкостью для снятия лака (это признак очень высокого уровня кетонов).

Как сообщали ранее "Комментарии", врачи дали рекомендации по улучшению здоровья сердца.


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Источник: https://www.webmd.com/diabetes/guide/understanding-diabetes-symptoms
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