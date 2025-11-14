Как утренний бег без завтрака влияет на организм: ученые удивили выводам

Многие убеждены, что ранняя пробежка натощак ускоряет сжигание жира, однако это работает далеко не для всех.

Фото: из открытых источников

Организм реагирует на такой подход по-разному: одни чувствуют легкость и прилив сил, а другие слабость, тошноту или головокружение.

При тренировке тела требуется достаточное количество энергии. Если запасы истощены и нагрузка возрастает, может возникнуть гипогликемия – резкое падение уровня сахара в крови, проявляющееся вялостью, головокружением или тошнотой.

Когда нет доступных углеводов, организм вынужден использовать жир, но превращает его в энергию гораздо медленнее. Поэтому эффективность тренировки может снизиться.

К тому же тело может начать расщеплять белки, то есть мышечную ткань. Уменьшение мышечной массы замедляет метаболизм и делает процесс похудения менее результативным.

Важно лишь обрести баланс и учитывать индивидуальные особенности организма. Если утренняя пробежка на пустой желудок вам не подходит, попробуйте соединить ее с легким завтраком или выбирайте другие виды утренних упражнений, которые не требуют высоких расходов энергии на старте дня. В любом случае, физическая активность утром – это отличный способ начать день и зарядиться энергией на весь день.

