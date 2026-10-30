Как улучшить здоровье сердца после 50 лет: кардиолог назвал важное условие

Похудеть после 50 лет и улучшить показатели здоровья можно даже без радикальных изменений.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Исследование с участием более 6000 человек, проведенное исследователями Университетского колледжа Лондона, показало: участники, которые к 50 годам снизили вес не менее на 5% и сохранили результат до 55 лет, в 62 года имели показатели артериального давления, холестерина и воспаления, такие же, как те, кто поддерживал здоровый вес во время взрослой жизни, пишет издание Express.

Кардиолог-превентолог и основатель национальной кардиологической клиники доктор Франческо Ло Монако назвал результаты обнадеживающими. Он подчеркнул, что средний возраст — это еще не поздно для перемен.

"Ваши 50 лет — это еще не слишком поздно, чтобы произвести значимые изменения. Вы не можете переписать свою историю здоровья, но вы можете повлиять на то, что произойдет дальше", — сказал врач.

Он советует людям с избыточным весом обсудить с врачом возможность постепенного и стабильного похудения. При этом важно не прибегать к экстремальным диетам, а выбирать изменения, которые можно соблюдать длительное время.

Специалист рекомендует строить рацион с белковых продуктов, овощей и углеводов, богатых клетчаткой. Среди примеров он называет яйца, рыбу, фасоль, чечевицу, натуральный йогурт, овес и цельнозерновые продукты.

Также врач рекомендует заменять часть рафинированных углеводов бобовыми, добавлять овощи к обеду и ужину и выбирать целые фрукты вместо сока. Отдельное внимание он рекомендует обратить на сладкие напитки, алкоголь, обычные перекусы, а также количество растительного масла, заправок и соусов.

Вместо того чтобы менять все сразу, лучше начать с одной-двух привычек, наиболее влияющих на питание.

Ло Монако предостерегает от излишней сосредоточенности на цифре на весах. По его словам, похудение не должно происходить за счет мышц. Поэтому изменения в питании следует сочетать с регулярной физической активностью и соответствующими возможностям человека упражнениями с сопротивлением.

Врач также советует оценивать прогресс в течение недель, а не реагировать на ежедневные колебания веса и при необходимости обсудить с врачом здоровую цель.

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