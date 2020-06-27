Как снизить потливость в жаркую погоду

Потоотделение - одна из важных функций нашего организма. Вместе с потом выводятся шлаки, токсины и лишняя жидкость, а в жаркую погоду пот помогает охладить поверхность тело. Но неприятный запах и следы на одежде доставляют массу неудобств. Чтобы взять этот процесс под контроль, стоит придерживаться нескольких советов.



Придерживайтесь правил гигиены

Это то, с чего стоит начать. Нормальный уход за телом прост. Он не требует больших затрат сил и времени:

- душ с мылом или гелем требуется принимать хотя бы дважды в день, а места наибольшего потоотделения обмывать чаще;

- вовремя менять одежду и белье. Недопустимо ходить в вещах, пропитанных потом и секретом сальных желез, ведь влажность тела от этого будет только возрастать.

Исключите одежду из синтетики

Натуральные, "дышащие" ткани обеспечат нормальную вентиляцию, что в свою очередь, снизит активность потовых желез, и избавит от дискомфорта. Просторная и легкая летняя одежда не станет раздражать и натирать кожу, а значит, не будет лишних поводов для беспокойства.

Контролируйте массу тела

Возможно, придется пересмотреть рацион или даже изменить образ жизни. Тучным людям, а также тем, кто страдает системными патологиями, следует бороться с лишним весом под контролем диетолога и лечащего врача.

Перейдите на летний рацион питания

Не стоит испытывать себя на прочность перееданием и алкоголем. Это может вызвать цепочку негативных последствий, которые способны всерьез подорвать здоровье. Лето – благодатная пора, с обилием свежих ягод, овощей и фруктов. Нужно использовать это по максимуму.

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