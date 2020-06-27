Как снизить потливость в жаркую погоду

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Светлана Шкурупий
Потоотделение - одна из важных функций нашего организма. Вместе с потом выводятся шлаки, токсины и лишняя жидкость, а в жаркую погоду пот помогает охладить поверхность тело. Но неприятный запах и следы на одежде доставляют массу неудобств. Чтобы взять этот процесс под контроль, стоит придерживаться нескольких советов.
Придерживайтесь
правил гигиены
Это
то, с чего стоит начать. Нормальный уход за телом прост. Он не требует больших
затрат сил и времени:
- душ
с мылом или гелем требуется принимать хотя бы дважды в день, а места
наибольшего потоотделения обмывать чаще;
- вовремя
менять одежду и белье. Недопустимо ходить в вещах, пропитанных потом и секретом
сальных желез, ведь влажность тела от этого будет только возрастать.
Исключите одежду из
синтетики
Натуральные,
"дышащие" ткани обеспечат нормальную вентиляцию, что в свою очередь, снизит
активность потовых желез, и избавит от дискомфорта. Просторная и легкая летняя
одежда не станет раздражать и натирать кожу, а значит, не будет лишних поводов
для беспокойства.
Контролируйте массу
тела
Возможно,
придется пересмотреть рацион или даже изменить образ жизни. Тучным людям, а
также тем, кто страдает системными патологиями, следует бороться с лишним весом
под контролем диетолога и лечащего врача.
Перейдите на летний
рацион питания
Не стоит
испытывать себя на прочность перееданием и алкоголем. Это может вызвать цепочку
негативных последствий, которые способны всерьез подорвать здоровье. Лето –
благодатная пора, с обилием свежих ягод, овощей и фруктов. Нужно использовать
это по максимуму.
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