Как перенести сильную жару: важные советы

Лето набирает обороты, а с ним и жаркая погода. Как уберечься от экстремальной жары и сохранить хорошое самочувствие, рассказали в Telegram-канале Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Прежде всего специалисты советуют находиться как можно меньше на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00. Чтобы тело могло восстановиться, следует искать прохладу и тень. А лучший вариант – оставаться в помещении, желательно с кондиционером. Если такой возможности нет, то зайдите в кондиционированные общественные помещения. Ведь даже несколько часов в охлажденном помещении помогут телу адаптироваться к жаре на улице.

В ЦОЗ призывают осторожно отнестись к загару. Не забывайте наносить солнцезащитные кремы за 30 минут до выхода на улицу. Совет важный, поскольку загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла – это вызывает обезвоживание организма.

Помните, что возле водоемов и на пляжах легче всего получить ожоги. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать для прогулок легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Кроме того, не забудьте надеть солнцезащитные очки и широкополую шляпу, чтобы затенить лицо, уши и шею. А вот посещение соляриев в жару лучше отменить.

Еще одно важное правило – пить больше воды. В ЦОЗ пояснили, что поддерживать водный баланс надо независимо от того, насколько вы активны. Для этого следует постоянно пить маленькими порциями, а не ждать ощущения жажды. Однако, отмечается в сообщении, обязательно следует уточнить у вашего врача, какую норму воды можно пить в жару, если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья.

Также рекомендуется не употреблять жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или много сахара – это фактически приводит к потери большего количества жидкости.

Дома старайтесь использовать минимум кухонную плиту и духовой шкаф, поддерживая более прохладную температуру в помещении. Относительно питания, то избегайте горячей и тяжелой (жирной) пищи, ведь она предопределяет дополнительную тепловую нагрузка для вашего тела.

Кроме того, во время жаркой поры советуют уменьшить интенсивность физических упражнений.

Напоследок призывают не оставлять грудных детей, старших детей и домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

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