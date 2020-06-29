Как мобильные телефоны могут навредить здоровью

Современную жизнь сложно представить без мобильного телефона. С его помощью мы общаемся с друзьями и близкими, узнаем новую информацию, оплачивает счета, слушаем музыку и много другого. Этот гаджет существенно облегчает нам жизнь. Но не стоит забывать о вредном воздействии смартфона на организм. Чем он опасен?

Аллергия

Ученые выяснили, что некоторые мобильные телефоны содержат никель и кобальт - химические металлы, которые могут вызвать симптомы аллергического дерматита при контакте с кожей. Так, что стоит хоть иногда выпускать телефон из рук.

Рак

Людям, которые безвылазно "сидят" в мобильном телефоне грозит серьезное заболевание. Исследователи считают, что радиация, которую излучает гаджет, способна спровоцировать онкологию. Поэтому, пользоваться телефонов стоит реже и тем более, не оставляйте его на ночь под подушкой.

Воспаление сухожилий и суставов

Постоянное использование мобильного может привести к воспалительным процессам в суставах и сухожилиях пальцев рук, запястий и локтей.

Депрессия

Бесконтрольное использование смартфона может привести к депрессивному состоянию. Такие выводы сделали ученые после результатов исследования. Они обнаружили, что гаджеты негативно влияют на психологическое состояние людей.

Бессонница

Не пользуйтесь телефоном перед сном, иначе будет мучать бессонница. Голубой свет, который исходит от экрана, препятствует выработке мелатонина, поэтому сон становится прерывчатым и беспокойным. Смартфоны нарушают работу биологических часов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как перестать сидеть в телефоне и начать жить.

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