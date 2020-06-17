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Как избежать неприятного запаха изо рта по утрам

Откажитесь от ночных перекусов и неприятный запах изо рта перестанет беспокоить

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Как избежать неприятного запаха изо рта по утрам

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с таким явлением, как неприятный запах изо рта. Эта проблема может принести массу неудобств, поэтому нужно знать, как с ней справляться. Британский врач назвал простой и эффективный способ.

Специалист говорит, что несвежее дыхание изо рта после пробуждения может быть связано с поздним приемом пищи. Некоторые люди нагружают на ночь желудок и сразу готовятся ко сну. Но положение тела на кровати способствует том, что в пищевод в процессе пищеварения попадает желудочная кислота. Именно этот фактор может быть главным в появлении неприятного запаха из ротовой полости.

Чтобы избежать подобного явления, врач советует отказаться от еды за три часа до сна. Таким образом, желудок успеет полностью переварить пищу.  

Но неприятный запах изо рта может быть вызван и другими причинами, например, проблемами с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва), а также инфекционным заболеванием слизистой оболочки носоглотки или нездоровым образом жизни. В таких случаях, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что запах тела может сигнализировать о болезнях. Каких именно


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Источник: https://24tv.ua/health/ru/utrom-izbezhat-neprijatnogo-zapaha-izo-rta-novosti-zdorovja_n1361311
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