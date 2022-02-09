Инфекционист назвала опасное осложнение после "Омикрона" у детей и молодежи

Новый вирус "Омикрон" способен к осложнениям, в частности, он может спровоцировать воспаление ушей. Это характерно для молодежи и детей. Об этом рассказала представителям "Укринформа" доцентка кафедры инфекционных болезней, работающая в Ивано-Франковском национальном медицинском университете Оксана Кондрин.

Омикрон может вызвать воспаление уха (фото из открытых источников)

Как отметила ученая, боль и симптомы, связанные с ухудшением слуха, характерны сейчас для трети пациентов, переболевших COVID-19.

По ее словам, врачи замечают у молодежи и деток воспаление ушей – отиты. Потому что новый штамм ковида способен размножаться на слизистой носа и ротоглотки. Отиты вызывают отек структуры уха. Поэтому пациенты жалуются на боли, у них ухудшается слух. Отиты диагностируют у третьей части больных, заразившихся "Омикроном".

Экспертка отметила, что таким нездоровым пациентам нужно идти к лору, чтобы он назначил лечение и нужные препараты.

Врач сообщила, что штамм "Омикрона" характерен тем, что интенсивно размножается в верхних дыхательных путях.

По этой причине больные жалуются на катаральный синдром – насморк, так называемое першение в горле, возможны симптомы невысокой температуры и кашля.

Кашель при этом штамме изнуряющий и малопродуктивный, потому что страдают от поражения бронхи и трахеи. Эти симптомы вызывают больше всего неприятностей во время болезни. Через некоторое время кашель пройдет. "Омикрон" не способен вызвать тяжелые формы", — заключила Оксана Кондрин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в пяти странах обнаружили новый подвид "Омикрона".

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