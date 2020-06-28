Гинекологи назвали вред противозачаточных таблеток

Оральные контрацептивы являются одним из самых популярных и востребованным средством предохранения для женщин по предотвращению беременности, который также способен положительно сказываться на женском здоровье и регулировать менструальные циклы. Однако гинекологи предупреждают, что даже 99% защиты могут дать 1% побочного эффекта, ведь в каждой таблетке содержится серьезная доза гормона.

Среди нежелательных эффектов, которые могут замечать женщины на разном этапе приема оральных контрацептивов:

головная боль;

утомляемость;

болезненность молочных желез;

снижение либидо;

увеличение массы тела.

Врачи настоятельно призывают советоваться со своим наблюдающим гинекологом о приеме тех или иных препаратов, не экспериментировать, следовать предписаниям специалистов и в случае неприятных ощущений, не ждать, что "само рассосется", немедленно записаться на прием в женскую консультацию.

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