Гинекологи назвали вред противозачаточных таблеток

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Екатерина Белоброва
Оральные контрацептивы являются одним из самых популярных и востребованным средством предохранения для женщин по предотвращению беременности, который также способен положительно сказываться на женском здоровье и регулировать менструальные циклы. Однако гинекологи предупреждают, что даже 99% защиты могут дать 1% побочного эффекта, ведь в каждой таблетке содержится серьезная доза гормона.
Среди нежелательных эффектов, которые могут замечать женщины на разном этапе приема оральных контрацептивов:
Врачи настоятельно призывают советоваться со своим наблюдающим гинекологом о приеме тех или иных препаратов, не экспериментировать, следовать предписаниям специалистов и в случае неприятных ощущений, не ждать, что "само рассосется", немедленно записаться на прием в женскую консультацию.
Напомним, ранее портал "Комментарии" перечислил пять причин того, почему женщина набирает вес, даже если соблюдает диету и занимается спортом.
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