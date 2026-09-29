Эти сигналы появляются задолго до деменции: 6 тревожных предвестников

Деменция может развиваться много лет до появления заметных симптомов, а на ее будущий риск могут влиять ряд факторов образа жизни и здоровья.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Психиатр и профессор психиатрии пожилых людей в Университетском колледже Лондона Гилл Ливингстон назвала шесть показателей, на которые стоит обратить внимание в среднем возрасте, пишет Express.

Среди угроз врач называет следующие:

Артериальное давление. Повышенное давление часто не имеет явных симптомов. По словам Ливингстон, в среднем возрасте он может повышать риск деменции, поскольку способен повреждать и сужать сосуды, снабжающие мозг кислородом и питательными веществами, а также ослаблять гематоэнцефалический барьер.

Холестерин. Высокий уровень ЛПНП, так называемого "плохого" холестерина, может способствовать образованию бляшек в артериях и сужению сосудов, обеспечивающих кровоснабжение мозга. Поэтому контроль этого показателя в среднем возрасте связывается с долгосрочным здоровьем мозга.

Уровень сахара. Повышенная гликемия и инсулинорезистентность связаны с когнитивным снижением. Риск повышения уровня сахара в крови растет, в частности, из-за старения, избытка жира в организме и недостаточной физической активности.

Слух. Потеря слуха тоже связана с риском когнитивного понижения. Когда человек хуже слышит, мозгу приходится прилагать больше усилий для обработки звуков и восполнения пропущенных слов. Кроме того, проблемы со слухом могут способствовать социальной изоляции и одиночеству.

Зрение. Нелеченные проблемы со зрением также связывают с понижением когнитивных функций, хотя доказательства здесь менее однозначны, чем в отношении слуха. Исследование 2021 показало: люди после операции по удалению катаракты имели на 29% более низкий риск развития деменции, чем те, кто такой операции не проходил.

Обхват талии. Еще один показатель – ожирение в возрасте от 35 до 65 лет. По данным метаанализа, оно может повышать риск деменции в дальнейшей жизни примерно на 30%. Ожирение также связано с высоким давлением и диабетом 2 типа – установленными факторами риска деменции.

Отмечается, что это не доказанные причины деменции, а факторы, связанные с риском развития болезни. Часть из них можно найти и контролировать еще в среднем возрасте.

Напомним: портал "Комментарии" писал о скрытом симптоме, который появляется за 15 лет до развития деменции.



