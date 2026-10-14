Эти продукты спасут здоровье глаз: что следует добавить в рацион

Здоровье глаз зависит не только от возраста и образа жизни, но и питания. Пять доступных продуктов могут стать источником питательных веществ, необходимых для поддержания нормального зрения.

Здоровье глаз. Иллюстративное фото

Врачи назвали продукты, содержащие важные для зрения вещества, пишет издание Express.

Шпинат. Доступный вариант – замороженный шпинат. Он содержит лютеин, вместе с мезозеаксантином и зеаксантином формирует макулярный пигмент глаза. Диетология Сьюзи Сойер объяснила, что организм не производит эти каротиноиды самостоятельно, поэтому их нужно получать из еды. Для лучшего усвоения лютеина шпинат рекомендуют слегка отваривать, готовить на пару или в микроволновке. Небольшое количество жира также помогает его усвоению.

Консервированные сардины. Жирная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, в частности, докозагексаеновую кислоту (DHA), которая способствует поддержанию нормального зрения. По словам диетологии из общественного здоровья Эммы Дербишир, британская Национальная служба здравоохранения рекомендует съедать одну порцию жирной рыбы весом 140 г в неделю.

Консервированная сахарная кукуруза. Она содержит зеаксантин – вещество, которое также можно найти в желтых и оранжевых овощах и фруктах. Апельсины, ягоды и киви, в свою очередь, являются источниками витамина С, который помогает защищать клетки от оксидативного стресса.

Яйца. Этот доступный продукт содержит витамин B2 или рибофлавин. Он необходим для нормального зрения и участвует в процессах, важных для функционирования глазных тканей, в частности хрусталика и роговицы. Витамин B2 также содержится в молоке, сыре, мясе, зеленых овощах и обогащенных хлопьях для завтрака.

Консервированная фасоль. Она является источником цинка, который участвует в работе сетчатки и помогает поддерживать нормальное зрение. Фасоль можно добавлять в салаты, рагу и карри. Цинк также содержится в мясе, морепродуктах, орехах, соевых продуктах и молочных изделиях.

Окулистка Франческа Маркетти рекомендует не ограничиваться одним видом овощей либо фруктов.

"Чем шире разнообразие, тем больше питательных веществ получат ваши глаза", — подчеркнула она.

Следовательно, для поддержания зрения не обязательно покупать только свежие или дорогостоящие продукты. Замороженный шпинат, консервированные сардины, кукуруза, яйца и фасоль могут помочь разнообразить рацион и обеспечить организм питательными веществами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты "убивают" здоровье глаз.



