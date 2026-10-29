Эта привычка может повысить риск инфаркта и инсульта: учёные назвали опасный нюанс

Регулярное употребление чая исследователи связывают с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важное значение имеет температура напитка: употребление горячего чая приводит к противоположному эффекту.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Ученые наблюдали за почти 500 тысячами человек в течение девяти лет, пишет Mirror. По результатам исследования, те, кто пил чай три или более раз в неделю, имели на 11% более низкий риск сосудистых заболеваний. В то же время, среди любителей очень горячего чая этот риск был на 16% выше.

Исследователи также выяснили, что среди людей, которые пили чай еженедельно, с самым низким расчетным риском сосудистых заболеваний было связано употребление шести-восьми чашек в день.

Самая последовательная связь с сосудистыми заболеваниями продемонстрировала черный чай. Значение имели также температура и крепость напитка: лучшим сочетанием исследователи назвали умеренно крепкий чай, который не обжигает.

Отдельно ученые установили, что люди, регулярно пили чай, не курили и поддерживали высокий уровень физической активности, имели на 42,5% более низкий риск сосудистых заболеваний.

Чем полезен чай

Чай содержит фитохимические вещества – растительные соединения, которые могут иметь фармакологический эффект. По данным Гарвардской медицинской школы, основными фитохимическими веществами чая являются кофеин и полифенолы.

Полифенолы связывают с противовоспалительными свойствами, а также потенциальной пользой для здоровья кишечника и мозга. Кроме чая они содержатся во фруктах, овощах, зерновых, орехах, кофе и какао.

В то же время, исследование не доказывает, что именно чай снижает риск заболеваний. Старший диетолог Британского фонда сердца Делл Стэнфорд, не участвовавший в исследовании, подчеркнул, что это была обсервационная работа. На результаты могли повлиять и другие отличия в питании и образе жизни участников.

Что повышает риск инфаркта и инсульта

Сердечно-сосудистые заболевания охватывают состояния, поражающие сердце и кровеносные сосуды. Ишемическая болезнь сердца возникает, когда сужаются артерии из-за накопления жира, осложняя кровоток. Это может привести к инфаркту. Инсульт происходит, когда из-за укупорки сосуда кровь перестает поступать в часть мозга.

Среди основных факторов риска – курение, чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес и недостаточная физическая активность.

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