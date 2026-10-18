Девушка миллионера тратит 16 тысяч долларов на необычный тампон: что он измеряет во время сна

Девушка биохакера Брайана Джонсона использует необычное устройство, чтобы исследовать кровоток в интимных тканях во время сна. Оборудование стоит более 15,7 тысячи долларов и напоминает тампон, однако предназначено для сбора данных о женской сексуальной физиологии.

Сон и ночные физиологические процессы, которые изучают с помощью современных технологий. Фото: Wokandapix

Как работает "технологический тампон"

30-летняя Кейт Толо, партнерша Джонсона, спит с вагинальным оптическим сенсором, который измеряет кровоток ночью. В комплект входят провод, закрепленный на ноге, устройство для мониторинга и ноутбук, который должен оставаться включенным. Если компьютер переходит в спящий режим, данные могут быть потеряны, рассказала Толо.

Джонсон, который стремится замедлить старение, тоже следит за ночными эрекциями, но с помощью устройства стоимостью около 275 долларов. Он отмечает, что клитор, как и пенис, содержит эректильную ткань. Во время фазы быстрого сна кровоснабжение клитора и вагинальных тканей может усиливаться. Ученым известно об этом уже несколько десятилетий, однако доступных приборов для такого мониторинга почти нет.

Что могут показать измерения

Толо надеется, что наблюдения помогут лучше понять женское сексуальное здоровье, которому уделяют недостаточно внимания. При этом ночные показатели сами по себе не объясняют снижение сексуального желания: на него могут влиять стресс и проблемы в отношениях.

У мужчин эректильная дисфункция иногда становится ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые пока не установили, может ли ночной кровоток в интимных тканях женщин указывать на аналогичные риски. Толо проводит эксперимент на себе, а утвержденного клинического теста для интерпретации подобных измерений не существует. Она надеется, что исследования помогут создать более доступное устройство.

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