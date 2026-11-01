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Демоны у кровати или проделки мозга? Ученые объяснили жуткое явление сонного паралича

Человек просыпается, но не может пошевелиться, чувствует давление в груди и видит жуткие силуэты. Психологи объяснили, откуда берутся эти ощущения и как снизить риск сонного паралича.

1 ноября 2026, 09:33
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Сергій Кречмаровський

Представьте: вы просыпаетесь посреди ночи, но не можете пошевелиться. В углу комнаты появляется темная фигура, а на груди ощущается невидимая тяжесть. Такой опыт знаком людям, переживавшим сонный паралич. Но почему мозг заставляет видеть демонов и призраков?

Демоны у кровати или проделки мозга? Ученые объяснили жуткое явление сонного паралича

Картина Генри Фюзели "Ночной кошмар" (1790-1791). Фото: Frankfurt Städel Museum / Wikimedia Commons (Public Domain)

Что такое сонный паралич

Клинический психолог Брайан Шарплесс, исследовавший это явление, зафиксировал более 100 различных названий сонного паралича в разных культурах. Люди описывают похожие симптомы: невозможность двигаться, давление в груди, страх и ощущение чужого присутствия.

Откуда появились истории о демонах

На протяжении столетий сонный паралич объясняли сверхъестественными силами. В фольклоре разных народов фигурировали вампиры, ведьмы и призраки. В славянских преданиях упоминалась мара — существо, которое ночью садилось человеку на грудь и лишало его возможности двигаться. Позже люди начали рассказывать о пришельцах и темных силуэтах.

Почему мозг создает жуткие образы

Объяснение связано с REM-фазой сна, во время которой люди видят сновидения. В этот период мозг временно блокирует работу большинства мышц, чтобы человек не повторял движения из снов.

Иногда сознание просыпается раньше, чем исчезает эта блокировка. Человек уже понимает, что находится в собственной комнате, но не может двигаться. В то же время мозг может активировать механизмы распознавания угроз и создавать образы опасных существ. Так возникает ощущение, что кто-то стоит рядом или наблюдает за вами.

Как снизить риск сонного паралича

Среди факторов, которые связывают с этим состоянием, — тревожность, психологические травмы, нарушения режима сна, употребление алкоголя и нарколепсия.

Шарплесс советует придерживаться стабильного графика сна, не употреблять алкоголь перед отдыхом и стараться засыпать на боку. Также важно уделять внимание качеству сна и при необходимости обращаться за помощью из-за тревожности или последствий психологических травм.

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Источник: https://www.popsci.com/health/sleep-paralysis-demons-science/
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