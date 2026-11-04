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Давление снизится без бега: ученые назвали упражнение, которое работает уже через месяц

Исследование показало, что восемь минут статической нагрузки трижды в неделю могут снизить систолическое давление почти на 10 мм рт. ст. Как выполнять упражнение и кому следует быть осторожным

4 ноября 2026, 10:45
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Кравцев Сергей

Для снижения АД не обязательно ежедневно бегать, часами гулять или истощать себя тренировками. Ученые обнаружили, что помочь нормализовать показатели может статическое упражнение, во время которого нужно лишь удерживать определенное положение тела. О результатах исследования сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию в журнале BMJ Open Sport&Exercise Medicine.

Давление снизится без бега: ученые назвали упражнение, которое работает уже через месяц

Давление. Фото: из открытых источников

Речь идет об упражнении "стул у стены": нужно прислониться спиной к вертикальной поверхности, согнуть ноги в коленях и задержаться в положении, словно человек сидит на невидимом стуле.

Исследователи из Кентерберийского университета Христовой церкви установили, что регулярное выполнение этого упражнения может заметно снизить артериальное давление. Участники эксперимента тренировались три раза в неделю по восемь минут. Через месяц систолическое давление в среднем уменьшилось на 9,5 мм рт. ст., а диастолическое – на 5,5 мм рт. ст. Однако для сохранения результата занятия нужно продолжать хотя бы раз в неделю.

Эффект объясняют изометрической нагрузкой: мышцы напрягаются, но не изменяют длину. После расслабления сосуды расширяются, а кровообращение улучшается. Большой анализ 270 исследований также показал положительное влияние таких упражнений на показатели давления.

К альтернативным вариантам относятся планка, отжим от стены, висение на перекладине и удержание веса в руках.

В то же время изометрические тренировки не заменяют лекарства и полноценной физической активности. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или неконтролируемой гипертонией перед занятиями необходимо проконсультироваться с врачом, ведь при напряжении давление может временно возрастать.

Также издание "Комментарии" сообщало – риск деменции растет на 48%: ученые назвали привычку, которую многие считают полезной.




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Источник: https://www.dailymail.com/health/article-16239921/exercise-moving-reduces-blood-pressure.html
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