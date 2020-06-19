Чего не стоит делать утром, чтобы не испортить себе день

Язык
BTC/USD
9310.35
ETH/USD
228.46
LTC/USD
43.13
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.25
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Утро –
самая важная часть дня, поэтому проводить его нужно максимально продуктивно и с
пользой для организма. Но многие привычки, которые мы делаем после пробуждения,
могут лишь навредить здоровью и снизить вашу продуктивность. Что делать не
стоит?
Не проверяйте
электронную почту
Только
проснувшись, вы берете в руки мобильный телефон, заходите в социальные сети и
проверяете почту. Но не с этих действий стоит начинать свое утро. В течение дня
ваш мозг будет заполнен информацией и будет отвлекать вас от рабочего процесса,
снижая производительность и вызывая головную боль.
Не спите после того,
как прозвенел будильник
Не
откладывайте будильник на "10 минут", а просыпайтесь после первого звонка.
Нельзя возвращать мозг вновь в сонное состояние. Такая привычка приводит к
сонливости днем и снижению работоспособности.
Не откладывайте на
потом важные задачи
Если
вы не успели вчера выполнить какие-то важные задачи - приступайте к их
выполнению сегодня прямо с утра, не откладывая на потом. Исследователи
установили, что люди больше склонны к самоконтролю именно утром.
Не пейте кофе утром
В
здоровом организме каждого человека утром после пробуждения активируется
выработка так называемого гормона кортизола. Под его влиянием тело просыпается,
и вы чувствуете себя бодрыми и здоровыми. Но после чашечки кофе в организм
поступает кофеин. Он обладает теми же свойствами. И если напиток употреблять
регулярно, мозг отказывается производить кортизол в необходимых количествах,
поэтому человек с утра не может прийти в себя без чашечки кофе.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, какие советы помогут сделать утро продуктивным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости