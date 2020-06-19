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Чего не стоит делать утром, чтобы не испортить себе день

Чтобы день был удачным, необходимо правильно начать утро

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Чего не стоит делать утром, чтобы не испортить себе день

Утро – самая важная часть дня, поэтому проводить его нужно максимально продуктивно и с пользой для организма. Но многие привычки, которые мы делаем после пробуждения, могут лишь навредить здоровью и снизить вашу продуктивность. Что делать не стоит?

Не проверяйте электронную почту

Только проснувшись, вы берете в руки мобильный телефон, заходите в социальные сети и проверяете почту. Но не с этих действий стоит начинать свое утро. В течение дня ваш мозг будет заполнен информацией и будет отвлекать вас от рабочего процесса, снижая производительность и вызывая головную боль.

Не спите после того, как прозвенел будильник

Не откладывайте будильник на "10 минут", а просыпайтесь после первого звонка. Нельзя возвращать мозг вновь в сонное состояние. Такая привычка приводит к сонливости днем и снижению работоспособности.

Не откладывайте на потом важные задачи

Если вы не успели вчера выполнить какие-то важные задачи - приступайте к их выполнению сегодня прямо с утра, не откладывая на потом. Исследователи установили, что люди больше склонны к самоконтролю именно утром.

Не пейте кофе утром

В здоровом организме каждого человека утром после пробуждения активируется выработка так называемого гормона кортизола. Под его влиянием тело просыпается, и вы чувствуете себя бодрыми и здоровыми. Но после чашечки кофе в организм поступает кофеин. Он обладает теми же свойствами. И если напиток употреблять регулярно, мозг отказывается производить кортизол в необходимых количествах, поэтому человек с утра не может прийти в себя без чашечки кофе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие советы помогут сделать утро продуктивным. 


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Источник: https://ukr.media/medicine/415786/
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