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Главная Новости Здоровье наше тело "Бросайте курить и не бойтесь поправиться": диетологи рассказали секрет стройной фигуры без никотина
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"Бросайте курить и не бойтесь поправиться": диетологи рассказали секрет стройной фигуры без никотина

Большинство тех, кто бросил курить. в первые же недели отмечают увеличение массы тела - теперь это можно преодолеть

сегодня, 04:49
Автор:

Екатерина Белоброва
"Бросайте курить и не бойтесь поправиться": диетологи рассказали секрет стройной фигуры без никотина

Курильщики, которые расстаются с вредной привычкой, сталкиваются сразу с двумя дисфункциями организма: постоянная нервная нехватка сигарет и заметное увеличение массы тела. Действительно, отказ от никотина может привести к тому, что вместо здорового организма, вы приобретете нежеланный вид в зеркале. Диетологи делятся несколькими советами, чтобы этого не допустить.

Не бойтесь сладкого

Отказ от сигарет неизбежно приводит к сахарной нехватке. Не спешите зажмуриваться возле лавки с десертами - позвольте себе ломтик черного шоколада, а на выходных даже небольшой десерт с чашкой черного кофе. Не подвергайте свой организм двойному стрессу, сладкое в меру поможет ему расслабиться.

Вместо дыма - витамин С

Солнечный витамин утоляет жажду к курению, поэтому если больше насыщать себя цитрусовыми и минеральной водой, вы не только насытите организм низкокалорийным питанием, но и значительно упростите самый сложный период отказа от вредной, но вожделенной привычки.

Меньше лежать и сидеть - больше двигатья

Спорт во время той самой "никотиновой ломки" один из ключевых методов мотивировать себя и отвлечь.Для тех, кто ощущает нервозность после расставания с сигаретой, идеально подойдут и йога, и тайбо: первая научит расслабляться и на все смотреть философски, а второй — позволит спустить пар и ненужную агрессию.

Забудьте о диете

Если вы намерены бросить курить и сразу сесть на диете, это не придаст двойной эффект вашей новой жизни, а только выведет вас из равновесия. Балансируйте питание, не увлекайтесь мучным, алкоголем и жареным, но когда хотите есть, не смейте себе отказывать, чтоб еще сильней не захотеть закурить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что от возраста курильщика сильно зависит перспектива избавления от дурной привычки.


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Источник: https://elle.ua/krasota/fitness/kak-brosit-kurit-ne-nabrav-lishniy-ves/
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