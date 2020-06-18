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Болезни, которые чаще всего передаются по наследству

Чаще всего носителем заболевания является женщина

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Болезни, которые чаще всего передаются по наследству

Ученые давно установили, что есть ряд заболеваний, которые с высокой вероятностью передаются по наследству. И лучше о них знать заранее, чтобы периодически проходить обследования у специалистов и снизить риск их развития. Что это за болезни?

Гемофилия

Это наследственная патология крови, обусловленная мутацией генов, кодирующих факторы свертывания крови. Симптомы этой болезни могут наблюдаться только у мальчиков, а женщины являются лишь носителями гена и могут передавать его потомству. 

Онкология

Онкология по наследству чаще всего является заболеванием в форме опухолевого синдрома, предрасположенность к которому и переходит в определенном семействе из поколения в поколение. Это следует учитывать каждому, у кого в родстве были или есть люди, страдающие от рака.

Дальтонизм

Передача дальтонизма по наследству связана с X-хромосомой и практически всегда передается от матери-носителя гена к сыну. При дальтонизме человек не различает один или несколько цветов из-за нарушения выработки цветовых пигментов.

Сахарный диабет

Наличие родственников с диабетом относится к факторам высокого риска, но не является обязательным условием развития болезни. По наследству передается предрасположенность к диабету, а не само заболевание. Кроме того, речь идет о близком родстве: родители, дети, сестры и братья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких болезней защищает картофель.


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Источник: https://cancercentersofia.ru/forpatient/articles/peredaetsya-li-rak-po-nasledstvu.html
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