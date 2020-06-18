Болезни, которые чаще всего передаются по наследству

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Светлана Шкурупий
Ученые
давно установили, что есть ряд заболеваний, которые с высокой вероятностью
передаются по наследству. И лучше о них знать заранее, чтобы периодически
проходить обследования у специалистов и снизить риск их развития. Что это за
болезни?
Гемофилия
Это
наследственная патология крови, обусловленная мутацией генов, кодирующих
факторы свертывания крови. Симптомы этой болезни могут наблюдаться только у
мальчиков, а женщины являются лишь носителями гена и могут передавать его
потомству.
Онкология
Онкология
по наследству чаще всего является заболеванием в форме опухолевого синдрома,
предрасположенность к которому и переходит в определенном семействе из
поколения в поколение. Это следует учитывать каждому, у кого в родстве были или
есть люди, страдающие от рака.
Дальтонизм
Передача
дальтонизма по наследству связана с X-хромосомой и практически
всегда передается от матери-носителя гена к сыну. При
дальтонизме человек не различает один или несколько цветов из-за нарушения
выработки цветовых пигментов.
Сахарный диабет
Наличие
родственников с диабетом относится к факторам высокого риска, но не является
обязательным условием развития болезни. По наследству передается
предрасположенность к диабету, а не само заболевание. Кроме того, речь идет о
близком родстве: родители, дети, сестры и братья.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, от каких болезней защищает картофель.
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