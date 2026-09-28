Симптомы скрытого рака, которые часто игнорируют: на что следует обратить внимание

Рак мочевого пузыря часто называют "тихим", поскольку на ранних этапах он может не проявлять очевидных симптомов. В то же время, некоторые его признаки очень похожи на проявления инфекции мочевыводящих путей, из-за чего их легко списать на менее серьезную проблему.

Рак. Иллюстративное фото

Болезнь возникает, когда в слизистой мочевого пузыря развивается опухоль, пишет издание Mirror.

Наиболее распространенным признаком является кровь в моче. Это также может быть симптомом инфекции мочевыводящих путей, поэтому человек может не сразу связать его с другой причиной.

Другие возможные симптомы тоже пересекаются с признаками инфекции:

более частая потребность в мочеиспускании,

внезапные или сильные позывы к туалету,

ощущение жжения во время мочеиспускания.

Если рак мочевого пузыря переходит в запущенную стадию и распространяется, могут появиться боли в тазу или костях, отеки ног и непреднамеренная потеря веса.

Особое внимание советуют обращать на кровь в моче. Согласно рекомендациям врачей, в таком случае нужно срочно обратиться к семейному врачу или за медицинской помощью, даже если кровь появилась впервые, ее совсем мало или человек не уверен, что это кровь.

В то же время в большинстве случаев кровь в моче не означает рак. Среди возможных причин называют инфекцию мочевыводящих путей, камни в почках или увеличенную простату. Но этот симптом нуждается в обследовании.

По данным Action Bladder Cancer UK, раннее выявление и своевременная диагностика могут оказывать существенное влияние на выживаемость: при раннем обнаружении этот показатель составляет 80%.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой анализ крови показывает развитие рака.



