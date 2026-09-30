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Продукты, которые есть почти в каждом холодильнике, вызывают рак: предупреждение врачей

Врач назвала два популярных продукта, которые не стоит есть регулярно из-за повышенного риска рака кишечника

30 сентября 2026, 18:51
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Кречмаровская Наталия

Привычные продукты для завтрака, которые многие едят чуть ли не каждый день, могут вызвать развитие рака. Врачи советуют оставить их для редких случаев.

Продукты, которые есть почти в каждом холодильнике, вызывают рак: предупреждение врачей

Рак. Иллюстративное фото

Врач Асия Маул назвала два продукта, которые не держит дома, пытаясь снизить риск развития рака. Речь идет о беконе и колбасах – переработанном мясе, регулярное употребление которого связывают с повышенным риском рака кишечника, пишет Еxpress. Врач общей практики The Health Suite Асия Маул рассказала, что полностью отказываться от бекона или колбасы не обязательно. Однако подчеркнула, что они не должны становиться ежедневной частью рациона.

"Бекон и колбасы не нужно полностью запрещать, но их лучше воспринимать как продукты для особых случаев, а не как основу ежедневного завтрака", – посоветовала врач.

Cancer Research UK приводит данные исследований, согласно которым химические вещества, которые естественно содержатся в мясе или добавляются при его переработке, могут повреждать клетки кишечника. Накопление таких повреждений способно повышать риск рака.

Кроме того, многие продукты из переработанного мяса содержат значительное количество соли и насыщенных жиров. По словам Маула, это может способствовать повышению артериального давления и уровня холестерина LDL — двух факторов риска сердечных заболеваний.

В то же время врач подчеркнула: значение имеет не разовое употребление, а то, как часто человек ест переработанное мясо в течение длительного времени. Она советует чередовать бекон и колбасы с яйцами, овсянкой, йогуртом, фруктами, бобовыми или цельнозерновыми хлебами.

Врачи советуют употреблять не больше 70 граммов красного и переработанного мяса в день. Маул подчеркивает, что это максимальный средний показатель, а не количество, к которому нужно стремиться каждый день. Cancer Research UK также рекомендует сокращать потребление красного и переработанного мяса. Среди рекомендаций — устраивать понедельник без мяса, чаще готовить блюда с курицей, рыбой или бобовыми и следить за размером порций.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах скрытого рака, которые часто игнорируют.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2249486/eating-sausages-bacon-bowel-cancer
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