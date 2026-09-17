Онколог назвал неожиданную причину рака: на что следует обратить внимание

Бактерия, которой люди часто заражаются еще в детстве, годами может не давать никаких симптомов. Новое исследование заставило ученых более внимательно взглянуть на ее возможную связь с онкологией.

Рак. Иллюстративное фото

Речь идет о распространенной инфекции Helicobacter pylori (H. pylori), которая часто заражается еще в детстве. Об этом сообщил профессор биомедицинских наук Университета Англии Раскин Джастин Стеббинг, пишет издание Mirror.

Исследователи объединили данные 43 исследований с участием почти 49 миллионов человек. Выяснилось, что люди, которые контактировали с H. pylori, примерно в 1,6 раза чаще получали диагноз колоректального рака, чем те, у кого признаков инфекции не обнаружили. На основе этих данных исследователи оценили, что с H. pylori потенциально могут быть связаны около 22% случаев рака кишечника в мире. Но здесь есть важное "но".

Профессор Джастин Стеббинг подчеркнул, что исследование не доказывает, что бактерия является непосредственной причиной каждого пятого случая рака. Когда анализ сузили до 14 популяционных и когортных исследований, оценка снизилась примерно до 12%.

Исследователи объяснили, что на результаты могли влиять и другие факторы – питание, курение, физическая активность, социально-экономические условия и доступ к медицине.

"Мы склонны думать о раке кишечника преимущественно с точки зрения генов, старения и образа жизни. Но некоторые виды рака также имеют инфекционный компонент", — отметил Стеббинг.

H. pylori хорошо адаптирована к выживанию в кислотной среде желудка. По данным, приведенным профессором, около половины населения мира может быть инфицировано этой бактерией. У большинства людей она не вызывает симптомов, однако у части зараженных вызывает длительное воспаление, язвы и, в небольшом количестве случаев, рак желудка.

Исследователи обратили внимание еще на один момент. В четырех обсервационных исследованиях люди, получавшие лечение от H. pylori, в дальнейшем имели более низкий риск рака кишечника. Разница стала заметна примерно через десять лет.

"Однако делать вывод, что уничтожение бактерии предотвращает рак, пока рано. Исследования были обсервационными, а не рандомизированными испытаниями. Поэтому профессор Стеббинг не советует проходить тестирование на H. pylori только ради профилактики колоректального рака. Для этого пока недостаточно доказательств", — пишет издание.

В настоящее время наиболее подтвержденными способами уменьшить риск остаются:

скрининг,

физическая активность,

поддержание здорового веса,

отказ от курения,

умеренное употребление алкоголя и меньше обработанного мяса.

Кровь в кале, длительные изменения стула, непонятное похудение или постоянную боль в животе также не следует игнорировать.

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