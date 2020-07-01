kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.07.2020

BTC/USD

9172.71

ETH/USD

226.70

LTC/USD

41.68

НБУ 01.07.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье онкология Какая ягода предотвращает развитие онкологии
commentss НОВОСТИ Все новости

Актуально Какая ягода предотвращает развитие онкологии

Эта ягода содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Какая ягода предотвращает развитие онкологии

Список новых суперфудов пополнила черноплодная рябина. Эта ягода богата на различные витамины, микроэлементы, а также антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами. Об этом сообщает издание "Страна здоровья". 

Медики сообщают, что черноплодная рябина содержит в себе витамины С, Е, В, а также железо, марганец, медь и бор. Благодаря уникальному составу, эти ягоды помогают при многих недугах. Ученые доказали, что черноплодная рябина предотвращает развитие онкологических заболеваний и благодаря высокому содержанию антиоксидантов замедляет процессы старения.

Также ягода поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, помогает нормализовать артериальное давление, защищает организм от радиоактивного облучения и помогает при заболевании почек.

Медики рекомендуют употреблять ягоды вместе с кашей на завтрак, а также готовить из них соки, кисели, джемы и прочее.

К слову, черноплодная рябина не рекомендуется при гиперацидном гастрите и язвенной болезни желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ягода самая полезная для печени.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!