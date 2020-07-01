Какая ягода предотвращает развитие онкологии

Список новых суперфудов пополнила черноплодная рябина. Эта ягода богата на различные витамины, микроэлементы, а также антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами. Об этом сообщает издание "Страна здоровья".

Медики сообщают, что черноплодная рябина содержит в себе витамины С, Е, В, а также железо, марганец, медь и бор. Благодаря уникальному составу, эти ягоды помогают при многих недугах. Ученые доказали, что черноплодная рябина предотвращает развитие онкологических заболеваний и благодаря высокому содержанию антиоксидантов замедляет процессы старения.

Также ягода поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, помогает нормализовать артериальное давление, защищает организм от радиоактивного облучения и помогает при заболевании почек.

Медики рекомендуют употреблять ягоды вместе с кашей на завтрак, а также готовить из них соки, кисели, джемы и прочее.

К слову, черноплодная рябина не рекомендуется при гиперацидном гастрите и язвенной болезни желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ягода самая полезная для печени.





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