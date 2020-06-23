Как не заболеть раком: новые международные рекомендации

Американские врачи выпустили новое руководство по физической активности и питанию, которое поможет снизить риск развития онкологических заболеваний. Эти изменения были внесены после нескольких научных исследований. Об этом сообщает American Cancer Society.

Физическая активность

Для того, чтобы поддерживать организм в тонусе, необходимо заниматься спортом. Но если раньше онкологи говорили о 150 минутах умеренной физической нагрузки в неделю, то сейчас они рекомендуют увеличить ее до 300 минут. А вот интенсивные нагрузки желательно увеличить с 75 до 150 минут в неделю.

Питание

Это один из самых главных факторов, который влияет на общее самочувствие человека. Онкологи давно твердят о том, что улучшить показатели здоровья можно за счет правильного питания. Они рекомендовали отказаться от красного и переработанного мяса, и сделать основной акцент на фруктах, овощах и другой растительной пище. Но в эти рекомендации были также внесены изменения. К примеру, в список запрещенных продуктов вошли сахаросодержащие напитки и рафинированная пища. Врачи рекомендуют есть разнообразные овощи и фрукты, которые богаты на витамины и полезные вещества, а также бобовые и цельнозерновые продукты.

Алкоголь

Онкологи также изменили рекомендации относительно алкогольных напитков. Если раньше считалось, что их можно лишь ограничить в рационе (одна порция в день для женщин и две для мужчин), то сейчас врачи настоятельно советуют полностью отказаться от спиртного.

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