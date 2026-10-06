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Эти скрытые симптомы сигнализируют о развитии рака: что не следует игнорировать

Названы симптомы рака легких, на которые нужно обратить внимание, в частности длительный кашель, одышку, боль и потерю веса

6 октября 2026, 17:38
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Кречмаровская Наталия

Некоторые признаки болезни легко списать на простуду или усталость. Но есть симптомы, с которыми медики советуют не откладывать визит к врачу.

Эти скрытые симптомы сигнализируют о развитии рака: что не следует игнорировать

Рак. Фото портал "Комментарии"

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) призвала обращать внимание на возможные симптомы рака легких и обращаться к семейному врачу, если они появились. Об этом медики напомнили в сообщении ко Всемирному дню борьбы с раком легких.

Среди основных признаков NHS назвала:

  • кашель, который длится три недели или дольше,

  • постоянно усиливающийся кашель,

  • повторные инфекции грудной клетки,

  • кровохарканье.

Есть и другие симптомы. В частности:

  • боль или дискомфорт во время дыхания или кашля,

  • постоянная одышка,

  • истощение,

  • потеря аппетита,

  • непонятное понижение веса.

В NHS отметили: “Если вы заметили какие-либо из этих признаков и симптомов, обратитесь к своему семейному врачу”.

Там добавили, что причина может оказаться несерьезной, однако ранняя диагностика и лечение рака могут спасти жизнь.

Риски болезни остаются высокими. По данным Cancer Research UK, ежегодно в Великобритании диагностируют около 48-50 тысяч новых случаев рака легких, а от этой болезни умирают примерно 33-35 тысяч человек.

Рак легких является самой большой причиной смертности от рака в Великобритании – на него приходится около 21% всех смертей от онкологических заболеваний. При этом, по оценке Cancer Research UK, около 79% случаев рака легких можно было бы предотвратить. Основным фактором риска остается курение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что привычные продукты для завтрака, которые многие люди едят чуть ли не каждый день, могут вызвать развитие рака. Врачи советуют оставить их для редких случаев.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2253925/cough-lung-cancer-symptoms
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