Эти скрытые симптомы сигнализируют о развитии рака: что не следует игнорировать

Некоторые признаки болезни легко списать на простуду или усталость. Но есть симптомы, с которыми медики советуют не откладывать визит к врачу.

Рак. Фото портал "Комментарии"

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) призвала обращать внимание на возможные симптомы рака легких и обращаться к семейному врачу, если они появились. Об этом медики напомнили в сообщении ко Всемирному дню борьбы с раком легких.

Среди основных признаков NHS назвала:

кашель, который длится три недели или дольше,

постоянно усиливающийся кашель,

повторные инфекции грудной клетки,

кровохарканье.

Есть и другие симптомы. В частности:

боль или дискомфорт во время дыхания или кашля,

постоянная одышка,

истощение,

потеря аппетита,

непонятное понижение веса.

В NHS отметили: “Если вы заметили какие-либо из этих признаков и симптомов, обратитесь к своему семейному врачу”.

Там добавили, что причина может оказаться несерьезной, однако ранняя диагностика и лечение рака могут спасти жизнь.

Риски болезни остаются высокими. По данным Cancer Research UK, ежегодно в Великобритании диагностируют около 48-50 тысяч новых случаев рака легких, а от этой болезни умирают примерно 33-35 тысяч человек.

Рак легких является самой большой причиной смертности от рака в Великобритании – на него приходится около 21% всех смертей от онкологических заболеваний. При этом, по оценке Cancer Research UK, около 79% случаев рака легких можно было бы предотвратить. Основным фактором риска остается курение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что привычные продукты для завтрака, которые многие люди едят чуть ли не каждый день, могут вызвать развитие рака. Врачи советуют оставить их для редких случаев.



