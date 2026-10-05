Ваш голос стареет быстрее вас? Ученые обнаружили неожиданный маркер старения

Исследователи разработали необычные "часы речи", способные по голосу оценивать возраст человека. Искусственный интеллект анализирует сотни характеристик речи, включая высоту голоса, скорость разговора, словарный запас и другие особенности.

Голос может содержать признаки ускоренного старения и изменений в работе мозга. Фото: BroneArtUlm / Pixabay

Оказалось, что голос человека не всегда соответствует его реальному возрасту. Ученые назвали эту разницу "речевым возрастным разрывом". Например, если человеку 60 лет, а его речь система оценивает как соответствующую 68 годам, разрыв составляет восемь лет.

Что удалось услышать искусственному интеллекту

Для исследования использовали записи речи 2928 испаноязычных людей из Аргентины, Чили, Колумбии, Мексики и Перу. Среди участников были здоровые люди, а также лица с легкими когнитивными нарушениями, болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

ИИ проанализировал более 700 характеристик речи. У здоровых участников определенный системой возраст голоса обычно был близок к реальному. В то же время у людей с когнитивными нарушениями речь чаще выглядела "старше", чем можно было ожидать, учитывая их паспортный возраст.

Исследователи также обнаружили связь между большим речевым возрастным разрывом и признаками старения мозга, худшими результатами когнитивных тестов и деменцией. Это может сделать анализ речи интересным инструментом для будущих исследований старения.

Впрочем, ученые отмечают: новая технология пока не способ диагностики деменции. Исследование преимущественно имело поперечный характер, поэтому оно не доказывает, что более старый голос обязательно предполагает будущее ухудшение когнитивных функций.

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